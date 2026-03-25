Αυλαία απόψε για το 11ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Βερολίνο

Καθιερωμένο, ώριμο και εξαιρετικά δημοφιλές, το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου στο Βερολίνο υποδέχεται από σήμερα έως και την Κυριακή το πιστό κοινό του στον ιστορικό κινηματογράφο Babylon της Πλατείας «Ρόζα Λούξεμπουργκ».

Στο επίκεντρο τίθενται η προώθηση και η προβολή στη Γερμανία πρωτοεμφανιζόμενων κινηματογραφιστών από την Ελλάδα.

«Είμαστε ό,τι νιώθουμε»

«We are what we feel», είμαστε ό,τι νιώθουμε, είναι το σύνθημα της φετινής διοργάνωσης, με έμφαση «στην αυτοδιάθεση, στις συνειδητοποιημένες ψευδαισθήσεις, στις διαισθήσεις, βγαίνοντας από το καθαρό και το ακραιφνές». «Στην πιο ελεύθερη πόλη της Ευρώπης, παραδίδουμε ένα πρόγραμμα που απαντά στο "Νιώθω". Οι ιστορίες των ταινιών αγκαλιάζουν ισότιμα όλη την ανθρώπινη παλέτα και είναι επιλεγμένες με κριτήρια τον προσανατολισμό και την αισθητική», δηλώνει η διευθύντρια και «ψυχή» του Φεστιβάλ, Σοφία Σταυριανίδου.

Η ταινία έναρξης είναι φέτος η «Σπασμένη Φλέβα» (Broken Vein) του Γιάννη Οικονομίδη, ένα σύγχρονο αστικό δράμα με τραγικούς χαρακτήρες που κινούνται σε έναν κόσμο όπου κάθε επιλογή έχει «καταστροφικές συνέπειες» και πρωταγωνιστές τους Βασίλη Μπισμπίκη, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέτυ Αρβανίτη, Στάθη Σταμουλακάτο και Σοφία Κουνιά. Ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης και η Σοφία Κουνιά θα παραστούν μάλιστα στην προβολή και μετά το τέλος της θα συνομιλήσουν με το κοινό. Στην τελετή έναρξης θα συμμετάσχει επίσης το ντουέτο κρουστών WOBBLY, των βραβευμένων με το German Jazz Prize Εύης Φιλίππου και Μάριους Βάνκελ.

Μέχρι και την Κυριακή, στις σκοτεινές αίθουσες του Babylon θα προβληθούν 31 ταινίες - μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους και ειδικές προβολές. Ανάμεσά τους, επτά διεθνείς πρεμιέρες, 16 γερμανικές και τέσσερις πρεμιέρες Βερολίνου.

Στη λήξη του Φεστιβάλ θα προβληθεί το «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτυ» (Patty is Such a Girly Name) του Γιώργου Γεωργόπουλου, με πρωταγωνιστές τους Μορτ Κλωναράκη, Βαγγέλη Μουρίκη και Τάσο Νούσια και θέμα μια «coming-of-age» ιστορία στον κόσμο του τζούντο.

Διαγωνιστικό Τμήμα και ειδικές προβολές

Στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ «Emerging Greeks», με πρώτες ή δεύτερες ταινίες σκηνοθετών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, περιλαμβάνονται φέτος τα «Beachcomber» του Αριστοτέλη Μαραγκού, «Bearcave» (Αρκουδότρυπα) των Χρυσιάννας Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου, «Elena's Shift» (Η Απόφαση της Έλενας) του Στέφανου Τσιβόπουλου, «Gorgonà» (Γοργόνα) της Εύης Καλογηροπούλου, «Life in a Beat» της Αμέρισσας Μπάστα και «Regan» του Πάνου Κατσιμπέρη. Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει ακόμη διαγωνιστικό πρόγραμμα ντοκιμαντέρ, αλλά και ταινιών μικρού μήκους.

Στις ειδικές προβολές παρουσιάζεται η ταινία «Receptions» (Δεξιώσεις) του Φίλιππου Τσίτου, ενός δημιουργού που κινείται εδώ και χρόνια μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Αυτή τη φορά συνεργάζεται ξανά με τον Αντώνη Καφετζόπουλο, στον ρόλο του «Δημήτρη Περπατάρη», ενός άσημου αλλά ασυμβίβαστου δημοσιογράφου, σπεσιαλίστα στα αρχαιοελληνικά ρητά, ο οποίος αγωνίζεται να κρατήσει το σπίτι του και μια αξιοπρεπή ζωή, χωρίς να χάσει την εντιμότητά του - μέχρι που συναντά τους «Δεξιωσάκηδες», μια γελαστή παρέα χωρίς ηθικούς φραγμούς, η οποία τρυπώνει σε δεξιώσεις για να φάει τσάμπα!

Εκτός διαγωνιστικού τμήματος θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Μαστόρισσες» της Γαβριέλας Γερολέμου, με θέμα τρεις γυναίκες που μοιράζονται ένα ξυλουργείο στην Αθήνα, τη ζωή και την καθημερινότητά τους, αλλά και την αποδόμηση των στερεοτύπων περί φύλων και την αμφισβήτηση της κρατούσας άποψης σχετικά με την ανταγωνιστικότητα στους χώρους εργασίας.

Ο «Προβολέας» (Spotlight) του φετινού Φεστιβάλ θα πέσει πάνω στην Αγγελική Παπούλια, μία από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς της γενιάς της, με διεθνή καταξίωση και συμμετοχές σε ταινίες όπως ο «Κυνόδοντας» και ο «Αστακός» του Γιώργου Λάνθιμου ή το «Σε μια 'Αγνωστη Γη» του Μαχντί Φλάιφελ. Στο πλαίσιο του αφιερώματος στην ηθοποιό, θα προβληθούν οι ταινίες «Κυνόδοντας», του Γιώργου Λάνθιμου, «Πράσινη Θάλασσα» της Αγγελικής Αντωνίου και «Arcadia» του Γιώργου Ζώη.

Η Αγγελική Παπούλια θα συνομιλήσει ζωντανά με το κοινό μετά την προβολή των ταινιών της.

Στο παράλληλο πρόγραμμα και στο πνεύμα του φετινού θέματος της διοργάνωσης, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση σχετικά με τις σύγχρονες γυναικείες και non-binary ταυτότητες στον κινηματογράφο, σε συνεργασία του Φεστιβάλ με το WIFT.GR (Women in Film and Television GR). Η συνεργασία, πρωτοβουλία του φεστιβάλ, εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων του WIFT GR υπό τη θεματική "Sisterhood", στοχεύοντας στην εξωστρέφεια των Ελληνίδων δημιουργών και την ενδυνάμωση των γυναικών του κλάδου.

Έλληνες καλλιτέχνες του Βερολίνου

Στο φετινό Φεστιβάλ εγκαινιάζεται επίσης η παρουσίαση Ελλήνων καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στο Βερολίνο. Η αρχή γίνεται με την έκθεση Unholy Paths: Memories of Labor and Migration (Ανόσιες Διαδρομές: Μνήμες Εργασίας και Μετανάστευσης) του Saki Koulos, εγγονού Ελλήνων και Ιταλών εργατών που μετανάστευσαν προς τον Βορρά για να εργαστούν σε εργοστάσια και ορυχεία. Μέσα από έργα μικτών μέσων, η έκθεση αποτίει φόρο τιμής στις μεταναστευτικές και εργατικές κοινότητες των οποίων η εργασία διαμόρφωσε τα βιομηχανικά τοπία και τις εθνικές οικονομίες, ενώ παράλληλα θέτει ερωτήματα γύρω από το ποιοι και τι διατηρούνται στη συλλογική πολιτισμική μνήμη.

Ο Koulos, Βέλγος καλλιτέχνης ελληνικής και ιταλικής καταγωγής που ζει και εργάζεται στο Βερολίνο, χρησιμοποιεί παραδοσιακά υλικά, όπως αυγοτέμπερα και κερί - υλικά συνδεδεμένα ιστορικά με τη θρησκευτική εικονογραφία - εντάσσοντας τις μορφές των εργατών σε μια οπτική παράδοση σεβασμού, ιερότητας και διαχρονικότητας.

Την επιμέλεια της έκθεσης, η οποία φιλοξενείται στο Μουσείο Illuseum, έκανε η 'Αντζελα Κόντη.