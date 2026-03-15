Υπ. Υποδομών: Τη Δευτέρα υπογράφεται η σύμβαση δωρεάς για το σύστημα επικοινωνιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, στις 14:00, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα υπογραφεί η σύμβαση δωρεάς για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (Voice Communication & Recording System – VCRS), για τις ανάγκες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα.

Η δωρεά προέρχεται από φορείς του αεροπορικού τομέα και, συγκεκριμένα, από τις εταιρείες: «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», «Fraport Greece», Aegean Airlines, Sky Express και Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου.