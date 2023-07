Αρχίζει σήμερα στην ολομέλεια της Βουλής η τριήμερη συζήτηση επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της νέας κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Η διαδικασία θα αρχίσει στις 17:00 με την ανάγνωση των Προγραμματικών Δηλώσεων της κυβέρνησης από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, και θα ολοκληρωθεί το βράδυ του Σαββάτου, 8 Ιουλίου, με την ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση απολαύει της εμπιστοσύνης της Βουλής, αν η πρόταση εμπιστοσύνης εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών.

Μετά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων από τον πρωθυπουργό αναμένεται μια σειρά ομιλιών εισηγητών όλων των κοινοβουλευτικών ομάδων και, κατόπιν, οι τοποθετήσεις των προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων, εφόσον το επιθυμούν.

Στο πλαίσιο της τριήμερης συζήτησης θα τοποθετηθούν υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων και βουλευτές, με τους τελευταίους, να εντάσσονται σε κύκλους ομιλητών κατ΄ αναλογία της δύναμης των κοινοβουλευτικών ομάδων.

Το χρονοδιάγραμμα των προγραμματικών δηλώσεων:

Πέμπτη, 06/07/2023

17:00 (ολομέλεια) Ανάγνωση και συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων κυβέρνησης (ομιλίες πρωθυπουργού και αρχηγών κομμάτων)

Παρασκευή, 07/07/2023

09:00 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί των προγραμματικών δηλώσεων κυβέρνησης

Σάββατο, 08/07/2023

09:00 (ολομέλεια) Συνέχιση της συζήτησης επί των προγραμματικών δηλώσεων κυβέρνησης και ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση. (κλείσιμο συζήτησης με ομιλίες πρωθυπουργού και αρχηγών κομμάτων με αντίστροφη σειρά)

Πρωτεύοντα ρόλο αποκτά η ελληνική οικονομία στην ατζέντα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στο ζήτημα της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής, θα δώσει το στίγμα της πολιτικής που θα ακολουθήσει, ενώ αναμένεται να παρουσιάσει διεξοδικά τον «οδικό χάρτη» με τις μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση σε ορίζοντα τετραετίας. Οι μεταρρυθμίσεις και δράσεις θα έχουν, όπως άλλωστε είχε δηλώσει ο Κυρ. Μητσοτάκης και στην επίσημη πρώτη του Υπουργικού Συμβουλίου, κοινωνικό πρόσημο και θα συνιστούν μια προβολή της Ελλάδας στο 2027.

Ειδικότερα, η κυβερνητική πολιτική αναμένεται να ξεδιπλωθεί σε πέντε βασικούς άξονες που είναι οι εξής:

«Πρεμιέρα» την Πέμπτη με προγραμματικές δηλώσεις: Το Σάββατο η ψήφος εμπιστοσύνης

Σε κάθε περίπτωση, ο πρωθυπουργός είχε φανερώσει ήδη από την Τρίτη (04/07) τις προθέσεις του με γνώμονα την Οικονομία αλλά και την Κοινωνία, προαναγγέλλοντας πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του πρώτου Μνημονίου, αλλά κυρίως τη στοχοπροσήλωση της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιταχύνει τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων στην αρχή της δεύτερης θητείας του, καθώς προσπαθεί να αξιοποιήσει την επιβλητική πλειοψηφία για να παραδώσει τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα στην ιστορία». Με τη φράση αυτή το Bloomberg ορίζει τον βασικό στόχο του πρωθυπουργού σε ένα follow up άρθρο μετά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κ. Μητσοτάκης στο μέσο.

"We need to keep up this pace"



Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis is speeding up reform at the start of his second term in office, he tells @flacqua, as he outlines his plans to "send a positive signal to markets" https://t.co/YAja4e41j3 pic.twitter.com/ujxLb3sVmH