Θ. Πλεύρης: Πιο σκληρά μέτρα αν αυξηθούν οι μεταναστευτικές ροές λόγω του πολέμου στη Μ. Ανατολή

Μέχρι τώρα δεν φαίνεται κάποια διαφορά στις μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, λόγω των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αλλά εάν παραταθεί η κρίση και προκύψουν συνθήκες ανωτέρας βίας, τότε η κυβέρνηση θα λάβει πιο σκληρά μέτρα από αυτά του περασμένου καλοκαιριού, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά την ομιλία του στο 1ο Blue Heritage Summit Thessaloniki που διοργανώνει ο οργανισμός ΒeyondCSR, με την αιγίδα και στήριξη του υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης).

«Είναι προφανές ότι εάν βρεθούμε σε τέτοιες καταστάσεις εργαλειοποίησης υπάρχει πάντοτε ο παράγοντας της ανωτέρας βίας, την οποία τη ζήσαμε το προηγούμενο καλοκαίρι που κάναμε αναστολή ασύλου-προφανώς η αναστολή ασύλου στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου δεν είναι η κανονικότητα- αλλά δεν είναι και κανονικότητα ένας υπουργός, ένας πρωθυπουργός να βλέπει ότι σε τρεις μέρες έρχονται 3.000 - 3.500 άτομα και περιμένουν χιλιάδες στις ακτές και να λέει ότι θα παρακολουθώ το φαινόμενο», είπε ο κ. Πλεύρης.

«Αρα, αν βρεθούμε σε τέτοιες καταστάσεις είναι βέβαιο ότι τα μέτρα τα οποία θα πάρουμε θα είναι πιο σκληρά από αυτά του προηγουμένου καλοκαιριού. Ελπίζουμε να μην βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση και πάντοτε έχουμε και την προσοχή μας στον πόλεμο, όπως διαμορφώνεται, γιατί είναι απολύτως αντιληπτό ότι αν αυτός παραταθεί θα ζήσουμε και νέες ροές σαν τις ροές που ζήσαμε πριν αρκετά χρόνια, διότι θα έχεις και μια κατάσταση παγιωμένη», επισήμανε ο υπουργός.

Μεγάλη η μείωση των ροών από την Τουρκία

Υπογράμμισε ότι υπήρξε μεγάλη μείωση των ροών από την Τουρκία. «Στο σκέλος που έχει να κάνει με τα σύνορα της χώρας με την Τουρκία αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ίσως στις μικρότερες ροές», είπε και εξήγησε πως «το να συζητάμε ότι οι ροές από την Τουρκία είναι στις 20.000 τον χρόνο είναι πραγματικά πολύ μικρές ροές», διότι όπως ανέφερε το 2024 οι ροές από την Τουρκία στα ελληνικά νησιά ήταν 48.000 και το 2025 έκλεισε με 21.000 ροές.

«Αρα, θεωρούμε ότι τα νησιά αυτή τη στιγμή είναι θωρακισμένα και σε επίπεδο αποτροπής, στο πλαίσιο πάντα του Διεθνούς Δικαίου, η οποία γίνεται από το Λιμενικό, στο πλαίσιο φύλαξης των συνόρων, αλλά και στο πλαίσιο διαχείρισης με τις δομές οι οποίες υπάρχουν εκεί πέρα και είναι πλήρως οργανωμένες με πληθώρα θέσεων», είπε ο κ. Πλεύρης.

Βασικό πρόβλημα η ροή από τη Λιβύη

Παρατήρησε ότι το βασικό πρόβλημα είναι η ροή από τη Λιβύη και ανέφερε τα εξής: «Το βασικό μας πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι μια νέα ροή που έχει δημιουργηθεί την τελευταία διετία και είναι στην πραγματικότητα η Λιβύη, όπου κατά βάση είναι άνθρωποι από το Σουδάν, οι οποίοι βρίσκονται εκτοπισμένοι στην Αίγυπτο (1.500.000 άνθρωποι), στο Τσαντ (1.000.0000) και στη Λιβύη (500.000) και ο συνολικός τους αριθμός ανέρχεται σε 3.000.000».

Χαρακτήρισε «ανησυχητική» τη δεξαμενή μεταναστών στη Λιβύη, διότι, όπως είπε, η δεξαμενή αυτή συνδυάζεται και με ροές που δεν δικαιολογούν άσυλο, όπως είναι το Μπαγκλαντές και η Αίγυπτος.

Τόνισε πως η πολιτική της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια είχε επιτυχία και οι ροές μεταναστών από 62.000 το 2024 μειώθηκαν σε 48.000 το 2025.

«Είναι πολύ μεγάλο λάθος να συζητάμε ότι θα λυθεί το δημογραφικό με τους μετανάστες»

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε στον νέο νόμο για τη Μετανάστευση και στο Σύμφωνο Μετανάστευσης που θα εφαρμοστεί από τις 12 Ιουνίου.

Απάντησε στις επικρίσεις που δέχεται η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης και σημείωσε: «Κατακρίνεται αυτή η πολιτική ότι δεν είναι ανθρωπιστική. Ξέρετε και ο ανθρωπισμός έχει πάντοτε και έναν ρεαλισμό. Η λογική ανοίγουμε τα σύνορα σας περιμένουμε, σας χαιρετάμε και περνάτε, ουσιαστικά σημαίνει το τέλος της Ευρώπης. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να συζητάμε ότι όταν έχουμε χαμηλούς δημογραφικούς δείκτες αυτό θα λυθεί με τους μετανάστες. Όχι, το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι αριθμητικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να είναι πολιτική επιλογή μιας χώρας ότι θα αντικαταστήσει πληθυσμό, προκειμένου να λύσει το δημογραφικό. Κι αυτό φάνηκε από χώρες που προσπάθησαν να το κάνουν. Το μοντέλο αυτό απέτυχε στην Ευρώπη. Το μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρώπη είναι αυτό που από την αρχή έλεγε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Άσυλο σε αυτούς που δικαιούνται, κλειστά σύνορα σε αυτούς που δεν δικαιούνται άσυλο και επιστροφές, είτε οικειοθελείς, είτε αναγκαστικές απελάσεις και παράλληλα, ορθολογικοί, τεκμηριωμένοι δρόμοι εισόδου με τη νόμιμη οδό ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει μια ισορροπία».

Γ. Κουμουτσάκος: Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος από αυτά που άκουσα για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης

Αμέσως μετά τη ολοκλήρωση της ομιλίας του κ. Πλεύρη ζήτησε και πήρε τον λόγο, εκτός προγράμματος, ο παριστάμενος πρώην αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Γιώργος Κουμουτσάκος (ήταν ομιλητής σε προηγούμενη ενότητα) και παρατήρησε: «Άκουσα ολοκληρωμένη την πολιτική της κυβέρνησης για τη Μετανάστευση και είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος, εγώ ένας μετριοπαθής, που έλεγα αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική»".

Τόνισε ότι τα ζητήματα που έθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην Ευρώπη επί των ημερών του (2019-2021), καταθέτοντας την αγωνία, την ανησυχία, τους φόβους τις απειλές, ωρίμασαν πέντε χρόνια μετά.

«Αυτή η ρήτρα ανωτέρας βίας, όταν την καταθέσαμε μετά τον Έβρο, όταν αναστείλαμε το δικαίωμα υποβολής ασύλου, που ήταν πέραν των νομικών προβλέψεων, αλλά το κάναμε για να δείξουμε στους Ευρωπαίους πως όταν η Ελλάδα, που είναι σύμφωνη με το Διεθνές Δίκαιο, αναγκάζεται να το ξεπεράσει, πάει να πει ότι αντιμετωπίζουμε ζωτικό πρόβλημα. Τότε είπαμε στους Ευρωπαίους ότι πρέπει να μπει μια ρήτρα ανωτέρας βίας μέσα στο Σύμφωνο. Δηλαδή, όταν βρίσκεται ένα κράτος αντιμέτωπο με μία κατάσταση πέραν του κανονικού να μην μπορούν να μας πάνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακριβώς διότι αντιμετωπίζουμε έκτακτη κατάσταση. Όταν είχε ακουστεί αυτό θυμάμαι την Επίτροπο Μετανάστευσης η οποία κόντεψε να πέσει κάτω από το τραπέζι και τώρα έχει μπει», επισήμανε.

Και απευθυνόμενος στον κ. Πλεύρη σημείωσε: «Χαίρομαι γιατί το έδαφος που περπατάς είναι πιο στέρεο από αυτό που είχαμε εμείς, αλλά αυτό το φτιάξαμε ως κυβέρνηση και όλοι μας όσοι το χειριστήκαμε»".