Θ. Λεονταρίδης: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου - Η μεσολάβησή μου ήταν για την επίσπευση πληρωμής νόμιμων δικαιωμάτων

Σε διάψευση περί παράνομης εμπλοκής στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που περιλαμβάνεται σε δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προχώρησε ο Θεόφιλος Λεονταρίδης, με αφορμή τη διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας στη Βουλή.

Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ αναφέρεται σε καταγεγραμμένες συνομιλίες του με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελλά, οι οποίες –όπως τονίζει– περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν συνιστούν παράνομες ενέργειες ούτε στοιχειοθετούν άδικη πράξη».

Ο κ. Λεονταρίδης δηλώνει ότι εμπιστεύεται απόλυτα τη Δικαιοσύνη και θέτει τον εαυτό του στη διάθεσή της, ζητώντας ο ίδιος την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Όπως σημειώνει, προτίθεται να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Με αφορμή τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορά καταγεγραμμένες συνομιλίες μου, προβαίνω στην ακόλουθη δήλωση:

Με αφορμή τις καταγεγραμμένες συνομιλίες μου με τον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Δημήτριο Μελλά, που περιέχονται στην σχετική ποινική δικογραφία με ΑΒΜ ΕΕΕ2023/3, που διαβιβάστηκε στην Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ρητά και κατηγορηματικά δηλώνω, όπως εξάλλου έπραξα από την πρώτη στιγμή, ότι οι αναφερόμενες στην δικογραφία ενέργειές μου, Δεν είναι παράνομες και Δεν στοιχειοθετούν άδικη πράξη.

Ειδικότερα: όπως προκύπτει, πέραν πάσης αμφιβολίας, από την μελέτη των εν λόγω συνομιλιών, αυτές έχουν ως αντικείμενο την χρονική επίσπευση και ΜΟΝΟ της πληρωμής ΝΟΜΙΜΩΝ και ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΩΝ δικαιωμάτων αγρότισσας, τα οποία (δικαιώματα) υφίστατο, είχαν ήδη οριστικοποιηθεί και τα οποία αυτή εισέπραττε, επί πολλά χρόνια πριν, αλλά και μετά, από την δική μου διαμεσολάβηση.

Συνεπώς, η δική μου διαμεσολάβηση δεν ήταν για την πληρωμή πλασματικών, ανύπαρκτων ή μη νόμιμων δικαιωμάτων, (που θα δημιουργούνταν εξ΄ αιτίας αυτής), αλλά για την επιτάχυνση της πληρωμής νόμιμων και ήδη υπαρχόντων δικαιωμάτων, πληρωμή, που είχε καθυστερήσει έξι (6) ολόκληρα έτη περίπου, λόγω των εκκρεμοτήτων πληρωμής προηγουμένων ετών και διαφόρων άλλων γραφειοκρατικών εμποδίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εν τέλει, τα δικαιώματα του έτους 2015 καταβλήθηκαν στην συγκεκριμένη αγρότισσα το έτος 2025!

Έτσι, ήταν εκ μέρους μου ένα αίτημα απολύτως νόμιμο και δικαιολογημένο. Και ΓΙΑΤΙ προέβην σε μία τέτοιου είδους διαμεσολάβηση υπέρ μίας αγρότισσας, υπέρ ενός ανθρώπου του καθημερινού μόχθου και του πρωτογενούς τομέα ;;;

Διότι για τον άνθρωπο αυτόν, η εν λόγω ενίσχυση (ακόμη και αυτού του μικρού ποσού, το χρόνο) ήταν εξαιρετικά σημαντική για την αντιμετώπιση της καθημερινότητας αυτής και της οικογένειάς της, αλλά και των εν γένει υποχρεώσεών της. Και ναι, πράγματι μεσολάβησα για την αγρότισσα αυτή, για να μην καταστραφεί και να παραμείνει ενεργή στον πρωτογενή τομέα, με όλες τις υπάρχουσες δυσκολίες, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.

Στα 26 και πλέον χρόνια του κοινοβουλευτικού μου βίου έτσι έχω μάθει να πολιτεύομαι, να είμαι δίπλα στον πολίτη, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον δημόσιο υπάλληλο, τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο και οποιονδήποτε άλλον και να διευκολύνω, στο μέτρο του δυνατού, την επίλυση των προβλημάτων του. Και θα συνεχίσω να βρίσκομαι δίπλα στον πολίτη, ενεργώντας, με συνέπεια και υπευθυνότητα, προς το συμφέρον του. Γι΄ αυτό και οι πολίτες των Σερρών με τιμούν με την ψήφο τους επί 10 εκλογικές διαδικασίες.

Και επαναλαμβάνω για άλλη μία φορά, η μεσολάβησή μου ήταν για την χρονική επίσπευση της πληρωμής νόμιμων δικαιωμάτων και όχι για την χαριστική πληρωμή μη νόμιμων και πλασματικών δικαιωμάτων, η οποία, πράγματι τότε, θα δημιουργούσε ζημία στους Ευρωπαϊκούς πόρους.

Αν το σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ λειτουργούσε ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις, όπως θα έπρεπε, ουδείς λόγος θα υπήρχε για την μεσολάβηση βουλευτή ή άλλου στελέχους.

Δυστυχώς, όμως, κατά κοινή ομολογία, υπήρχαν σοβαρές δυσλειτουργίες και χρόνιες παθογένειες του Οργανισμού, που καθιστούσαν αναγκαίες τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Αυτός ήταν και ο λόγος, μεταξύ άλλων, που η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αποφάσισε να προβεί στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, για την αντιμετώπιση των παθογενειών αυτών.

Αναμφισβήτητα, η μεσολάβησή μου αυτή υπέρ ενός πολίτη, με το προαναφερόμενο περιεχόμενο, εντάσσεται καθαρά στην πολιτική μου δραστηριότητα, ήτοι στο να είμαι δίπλα στον πολίτη που ζητά την συνδρομή του βουλευτή, για την διεκπεραίωση νομίμου, επαναλαμβάνω, νομίμου δικαιώματός του και ουδόλως αποτελεί ποινικά κολάσιμη πράξη, για την οποία θα πρέπει, αντικειμενικά, να αρθεί η ασυλία μου.

Το τελευταίο διάστημα έχουν δει το φως της δημοσιότητας επιλήψιμες και ποινικά κολάσιμες συμπεριφορές, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις οποίες επιβλήθηκαν ήδη κάποιες ποινές και πιθανόν θα επιβληθούν και άλλες στο μέλλον. Όμως, όλες οι πράξεις δεν είναι ίδιες, ούτε ως προς την ποινική ή μη μεταχείριση, ούτε ως προς την βαρύτητα, την πολιτική και ηθική απαξία, το αντικείμενο και την σκοπιμότητα, γι΄ αυτό και δεν θα πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση (ποινική, πολιτική, κοινωνική).

Για αυτό, θέτω τον εαυτό μου στην κρίση της Δικαιοσύνης, την οποία και εμπιστεύομαι απόλυτα. Στο πλαίσιο αυτό της ποινικής αξιολόγησης είμαι βέβαιος ότι θα διερευνηθεί η υπόθεση, με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις νομικές διατάξεις και όχι με επικοινωνιακά κριτήρια, που διαστρεβλώνουν την αλήθεια και την πραγματικότητα.

Με την εκ μέρους μου προσκόμιση αποδείξεων και στοιχείων, όπου και όταν αρμοδίως κληθώ, θα καταδειχθεί ότι ουδεμία παράνομη πράξη τέλεσα με την αναφερόμενη στην υπό κρίση δικογραφία συμπεριφορά μου.

Ζητώ ο ίδιος την άρση της ασυλίας μου και θέτω εαυτόν στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, ώστε να αποδειχθεί χωρίς καμία αμφιβολία η αλήθεια και η αθωότητά μου».