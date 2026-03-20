Συνεδρίαση της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας–Ισραήλ της Βουλής με παρουσία του πρέσβη του Ισραήλ, Ν. Κατς

Συνεδρίαση πραγματοποίησε η Ομάδα Φιλίας Ελλάδας-Ισραήλ της ελληνικής Βουλής, υπό την προεδρία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Παναγιωτόπουλου, παρουσία του πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, ο οποίος έκανε λόγο για «έναν ουσιαστικό ανοιχτό διάλογο».

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο «Χ», ο πρέσβης του Ισραήλ, «η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ενέργειες του Ισραήλ για την αντιμετώπιση των υπαρξιακών και άμεσων απειλών που θέτει το καθεστώς των Αγιατολάχ στο Ιράν».

Πραγματοποίησα έναν ουσιαστικό και ανοιχτό διάλογο με τα μέλη της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας–Ισραήλ της Ελληνικής Βουλής, η οποία συνεδρίασε υπό την προεδρία του Προέδρου της, βουλευτή Νίκου Παναγιωτόπουλου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις ενέργειες του Ισραήλ για την αντιμετώπιση των… pic.twitter.com/otIdS0XXke — 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) March 20, 2026

«Ταυτόχρονα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) δρουν στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, της τρομοκρατικής πληρεξούσιας δύναμης του Ιράν, η οποία επέλεξε να κλιμακώσει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, σε βάρος των συμφερόντων του λιβανικού λαού».

Σύμφωνα με τον κ. Κατς, «το ιρανικό καθεστώς καθοδηγείται από μια ριζοσπαστική ιδεολογία και συνεχίζει να επιδιώκει ανοιχτά την καταστροφή του Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα επιτίθεται σε γειτονικές χώρες και σε κράτη της ευρύτερης περιοχής».

«Το Ισραήλ παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην επίτευξη των στόχων του. Η αντιμετώπιση αυτών των εξτρεμιστικών δυνάμεων -οι οποίες ευθύνονται για περιφερειακή επιθετικότητα, αδιάκριτες επιθέσεις κατά αμάχων και πολιτικών υποδομών, καθώς και για τη διατάραξη των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού- είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και σταθερότητα.

Η λήψη αποφασιστικών μέτρων σήμερα αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να αποτραπεί μια πολύ πιο επικίνδυνη και επιζήμια κατάσταση στο μέλλον. Θα ανοίξει τον δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον», τόνισε.

«Η συζήτηση με τους βουλευτές επιβεβαίωσε επίσης τη δύναμη και την ανθεκτικότητα των ελληνοϊσραηλινών σχέσεων, οι οποίες συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε όλους τους τομείς και αποτελούν πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή», επεσήμανε ο πρέσβης του Ισραήλ.