Συνάντηση Μητσοτάκη με Κόστα: Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή και οι διαπραγματεύσεις για τον Λίβανο

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα την Τετάρτη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για την περιοδεία του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Σαουδική Αραβία και στο Κατάρ.

Συζητήθηκαν ακόμη οι τελευταίες εξελίξεις και οι προοπτικές ειρήνευσης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη να υπάρξει διπλωματική λύση, καθώς και λύση που θα εξασφαλίζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως σημειώνεται, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τόνισαν επίσης την ανάγκη να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τον Λίβανο.