Συλλυπητήρια του ΥΠΕΞ για την τραγωδία στο Αϊδίνιο της Τουρκίας

Βαθιά θλίψη για τη σημερινή τραγωδία στο Αϊδίνιο της Τουρκίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter.

Deeply saddened by the news of today's explosion in Aydin, #Türkiye, which claimed the lives of several people including children. We extend our condolences to the grieving families and the people & gov't of Türkiye and express wishes for swift recovery to the injured pic.twitter.com/Fe0fNuHIlO