Ά. Σκέρτσος: Ο ανερμάτιστος αμοραλισμός είναι το μόνο και αναλλοίωτο brand του Αλέξη Τσίπρα

Σφοδρή επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει, μέσω ανάρτησής του, ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος.

Στην ανάρτηση υπενθυμίζει (και επισυνάπτει) το παλαιότερο εξώφυλλο του ιταλικού περιοδικού Panorama. Ένα εξώφυλλο, το οποίο, όπως επισημαίνει, «με είχε εξοργίσει και ταυτόχρονα πληγώσει βαθιά ως Έλληνα το 2015. Παρουσίαζε την εικόνα που είχαν για εμάς τους Έλληνες, λόγω της ανεκδιήγητης διαπραγμάτευσης του πολιτικού διδύμου Τσίπρα-Βαρουφάκη, οι ευρωπαίοι φίλοι και σύμμαχοί μας.

Από τότε τα χρόνια πέρασαν και η Ελλάδα, παρά τα γνωστά διαχρονικά και διαρθρωτικά προβλήματα με τα οποία παλεύουμε καθημερινά, έχει αντιστρέψει την ντροπιαστική εικόνα που είχε στο εξωτερικό πριν 10 χρόνια.

Ο μεν Γιάνης Βαρουφάκης παρέμεινε συνεπής στις γραφικές απόψεις του που κόντεψαν να οδηγήσουν στην έξοδο της χώρας από το ευρώ και την άνευ όρων φτωχοποίηση όλων μας. Αυτό όμως δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο για τη χώρα.

Ο δε Αλέξης Τσίπρας απέρριψε μεν τις δοξασίες Βαρουφάκη που κόντεψαν να μας ρίξουν στον Καιάδα, έκανε τις πολιτικές του κωλοτούμπες, υποστηρίζει ότι εξελίχθηκε πολιτικά και διεκδικεί να επανέλθει ξανά στα πολιτικά πράγματα ως rebranded. Ωριμότερος, μετριοπαθέστερος και σοφότερος…

Για να μας πει προχθές με πλήρη πολιτικό κυνισμό και κουτσαβακισμό ότι τελικά θα έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες νωρίτερα αντί να περιμένει έως τον Ιούνιο του 2015. Τι μας λέει αυτή η δήλωση; Ότι η ενδοσκόπηση που έχει κάνει αναζητώντας την «Ιθάκη» του, τον έκανε χειρότερο αντί για καλύτερο".

Συμπερασματικά, «το πρόβλημα με τον Αλέξη Τσίπρα δεν είναι μόνο το πόσο άσχετος και επικίνδυνος είναι για την οικονομία. Ούτε ότι είναι ανεπίδεκτος να πάρει οποιοδήποτε μάθημα από τα τραγικά λάθη που έχουν σημαδέψει την πολιτική του σταδιοδρομία έως σήμερα.

Το βαθύτερο πρόβλημα αυτού του ανθρώπου είναι ο πολιτικός του αμοραλισμός. Δηλαδή, η βαθιά αλαζονεία που τον χαρακτηρίζει εξαιτίας της οποίας αντιμετωπίζει τους πολίτες ως ανόητους και αμνήμονες. Αυτό είναι ασυγχώρητο.

Οι τράπεζες που θέλει να ξανακλείσει ο κύριος Τσίπρας κόστισαν στους Έλληνες φορολογούμενους κατά την δήθεν περήφανη διαπραγμάτευση του 2015 σχεδόν 25 δις ευρώ. Αυτά τα πληρώσαμε όλοι εμείς από την τσέπη μας. Όχι ο κ. Τσίπρας. Ούτε ο κ. Βαρουφάκης».

«Διότι», προσθέτει, «το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι, έχασε τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ από τη χρηματιστηριακή αξία των τραπεζικών μετοχών που είχε στην κυριότητα του μέχρι το χρηματιστήριο να καταρρεύσει λόγω των capital controls. Και στη συνέχεια έβαλε άλλα 5,5 δισ. ευρώ από την τσέπη μας για να τις διασώσει και να τις παραδώσει μπιτ παρά στους ιδιώτες επενδυτές.

Ας αφήσει λοιπόν τις μαγκιές στην άκρη ο Αλέξης Τσίπρας που επιχειρεί να το παίξει για άλλη μια φορά αντισυστημικός. Η ζημιά που έχει κάνει στην εθνική οικονομία, στην τσέπη των πολιτών αλλά και στις προσδοκίες όσων των πίστεψαν και τον ψήφισαν είναι ανεπανόρθωτη και ιστορικά καταγεγραμμένη.

Δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ούτε τρώμε κουτόχορτο», καταλήγει στην τοποθέτησή του ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος.

Η ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας