Σ. Ζαχαράκη: Προχωράμε σε αποτίμηση και πλήρη ανασχεδιασμό της ειδικής εκπαίδευσης

με χαιρετισμό της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, ξεκίνησαν οι εργασίες των ομάδων που συγκροτήθηκαν με στόχο τον ανασχεδιασμό των καθηκοντολογίων και της λειτουργίας των δομών της ειδικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, υπό την εποπτεία του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Ειδικότερα, οι ομάδες εργασίας θα επεξεργαστούν τη βελτίωση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών και θεσμών ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., Τμήματα Ένταξης, Παράλληλη Στήριξη), καθώς και των υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Ε.Δ.Υ.), συμπεριλαμβανομένων των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Σκοπός του ανασχεδιασμού είναι η προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης και η υλοποίηση των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024–2030, σε ευθυγράμμιση με το διεθνές θεσμικό πλαίσιο για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο αγαθό της εκπαίδευσης.

Η Υπουργός, στον χαιρετισμό της, ευχαρίστησε θερμά τα μέλη των επιτροπών –εκπαιδευτικούς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με πολυετή εμπειρία και ουσιαστική παρουσία σε θέσεις ευθύνης– για τη συμμετοχή και τη συμβολή τους.

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε τη σημασία της αποτίμησης του υφιστάμενου πλαισίου, έπειτα από αρκετά χρόνια, καθώς και της μελέτης και του σχεδιασμού ενός νέου πλαισίου λειτουργίας για το σύνολο των δομών και των θεσμών της ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης.

Οι επιτροπές θα λειτουργήσουν υπό την επίβλεψη και την ευθύνη του Αντιπροέδρου του ΙΕΠ, κ. Κωνσταντίνου Λολίτσα, με τη σημαντική συμβολή της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης προτάσεων και παρατηρήσεων από την εκπαιδευτική κοινότητα και την κοινωνία, μέσω ειδικών συνδέσμων που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, λειτουργικού και ουσιαστικά συμπεριληπτικού εκπαιδευτικού συστήματος, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητριών και μαθητών και προάγει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.