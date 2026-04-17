Η στάση που θα τηρήσουν απέναντι στο αίτημα άρσης ασυλίας συναδέλφων τους βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να προβληματίζει κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους να αναδεικνύουν επιφυλάξεις ως προς το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Οι Μάκης Βορίδης και Στέλιος Πέτσας άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην στηρίξουν αυτομάτως την άρση ασυλίας, υπογραμμίζοντας ότι η απόφασή τους θα εξαρτηθεί από την ουσιαστική αξιολόγηση της δικογραφίας. Όπως σημειώνουν, η κοινοβουλευτική διαδικασία δεν μπορεί να λειτουργεί τυπικά, αλλά οφείλει να βασίζεται σε επαρκή και σαφή στοιχεία.

Στο επίκεντρο των ενστάσεών τους βρίσκεται το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου που έχει διαβιβαστεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με κυβερνητικές πηγές να κάνουν λόγο για «ασάφειες» και «ελλείψεις» που, όπως υποστηρίζουν, δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η άρση ασυλίας αποτελεί σοβαρή θεσμική πράξη, η οποία δεν μπορεί να αποφασίζεται χωρίς πλήρη τεκμηρίωση.

Συγκεκριμένα, ο Μάκης Βορίδης μιλώντας στο «Πρώτο Θέμα» τόνισε ότι βρίσκεται ενώπιον «ηθικού και πολιτικού διλήμματος» ως προς το αν θα στηρίξει τις άρσεις ασυλίας βουλευτών.

Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι οι σχετικές δικογραφίες στερούνται ουσιαστικής νομικής βάσης, ενώ χαρακτήρισε «υπερβολικές» τις παραιτήσεις που ακολούθησαν τη διαβίβασή τους, σε μια περίοδο όπου η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προκαλέσει πολιτικές αναταράξεις και αποχωρήσεις από κυβερνητικά πόστα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «έχω δίλημμα να ψηφίσω τις άρσεις ασυλίας, είναι παντελώς νομικά αστήρικτες», επισημαίνοντας ότι από την ανάγνωση των δικογραφιών «δεν προκύπτουν πράξεις που να δικαιολογούν τόσο βαριές πολιτικές συνέπειες, όπως οι παραιτήσεις υπουργών».

Πέτσας: Δεν θα ψηφίσω τις άρσεις ασυλίας για όλους

Την πρόθεσή του να μην στηρίξει συνολικά τα αιτήματα άρσης ασυλίας που αφορούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και περιλαμβάνονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποίησε ο Στέλιος Πέτσας.

Μιλώντας στον Alpha 98,9, ο βουλευτής της ΝΔ ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να ψηφίσει υπέρ όλων των αιτημάτων, εκφράζοντας επιφυλάξεις τόσο για τη νομική τους βάση όσο και για τη συμβατότητά τους με το άρθρο 62 του Συντάγματος. Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι δεν υφίσταται επαρκής τεκμηρίωση που να δικαιολογεί μια γενικευμένη άρση ασυλίας.

Ωστόσο, απέφυγε να κατονομάσει συγκεκριμένους βουλευτές για τους οποίους θα διαφοροποιηθεί, επισημαίνοντας ότι δεν αποδέχεται τη συλλογική αντιμετώπιση όλων των περιπτώσεων. Όπως σημείωσε, άλλο είναι το ζήτημα όταν οι ίδιοι οι βουλευτές ζητούν την άρση της ασυλίας τους για λόγους πολιτικής διαφάνειας και άλλο η στάση ενός βουλευτή που καλείται να αποφασίσει με βάση τη συνείδησή του και το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Ο κ. Πέτσας υπογράμμισε ότι το Σύνταγμα είναι σαφές ως προς την προστασία των βουλευτών για πράξεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, τονίζοντας ότι δεν μπορούν να διώκονται για τέτοιου είδους ενέργειες. Μάλιστα, άφησε αιχμές προς την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για υποκρισία και διαστρέβλωση των συνταγματικών προβλέψεων, σε περιπτώσεις όπου –όπως υποστήριξε– ενέργειες κοινοβουλευτικού χαρακτήρα επιχειρείται να παρουσιαστούν ως ποινικά επιλήψιμες.

Σε ερώτηση σχετικά με το εύρος της στάσης του, διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται να εγκρίνει συνολικά όλα τα αιτήματα άρσης ασυλίας, επαναλαμβάνοντας ότι θα εξετάσει κάθε περίπτωση ξεχωριστά και δεν θα συναινέσει σε μια γενικευμένη απόφαση χωρίς διαφοροποίηση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς η Βουλή θα κληθεί να λάβει αποφάσεις που δεν έχουν μόνο νομική, αλλά και έντονη πολιτική διάσταση. Η τελική στάση των βουλευτών της πλειοψηφίας θα αποτελέσει βαρόμετρο τόσο για τη λειτουργία των θεσμών όσο και για το πολιτικό μήνυμα που θα εκπέμψει η κυβέρνηση σε μια υπόθεση με ευρωπαϊκές προεκτάσεις.