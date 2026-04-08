Π. Μαρινάκης: Γιατί είναι αναγκαίο το age ban στα κοινωνικά δίκτυα

«Τι είναι, τελικά, το age ban; Τι σημαίνει απαγόρευση στα social media; Ποιους αφορά και από πότε;», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε βίντεο που ανήρτησε στο Tik Tok.

«Από 1η Ιανουαρίου 2027, παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2012 και μετά, δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένες πλατφόρμες. Γιατί το 2012; Γιατί όσοι έχουν γεννηθεί το 2012, γίνονται 15 ετών το 2027.

Ποιες; Αυτές που σε κρατάνε στο ατελείωτο ‘σκρολάρισμα'. Facebook - Instagram - Tik Tok - Snapchat. Ποιες επιτρέπονται; Messaging και video πλατφόρμες, όπως: Messenger - WhatsApp - Viber - YouTube. Η λίστα με τις πλατφόρμες είναι δυναμική. Αυτό σημαίνει πως αν προκύψουν άλλες με τα ίδια χαρακτηριστικά, εννοείται ότι θα επικαιροποιηθεί», επισημαίνει ο κ. Μαρινάκης.

Προσθέτει ακόμη ότι «ο νόμος όμως δεν σταματά εκεί. Οι πλατφόρμες πλέον θα υποχρεώνονται για 2 πράγματα: Πρώτον, την επιβεβαίωση της ηλικίας του χρήστη, με αξιόπιστους μηχανισμούς όπως το kids wallet και δεύτερον την επαλήθευση ξανά της ηλικίας σε όσους έχουν, ήδη, λογαριασμό. Και θα ρωτήσετε ‘Γιατί;'. Ένα παιδί που σε λίγο θα ενηλικιωθεί, δεν είναι αρκετά μεγάλο για να τα διαχειριστεί;

Όχι. Η αλήθεια είναι ότι ο εγκέφαλός τους ακόμα διαμορφώνεται. Και οι ειδικοί συμφωνούν πως η ανεξέλεγκτη χρήση τέτοιων πλατφορμών μπορεί να οδηγήσει σε άγχος, κατάθλιψη, στέρηση ύπνου, σύγκριση με όσα βλέπουν στο internet, cyber bullying και κοινωνική απομόνωση. Και θα μου πείτε: ‘Και γιατί τότε από το 2027;'. Γιατί η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Να θεσπιστεί ο νόμος και να προσαρμοστούν οι πλατφόρμες. Ο στόχος μας δεν είναι να ρίξουμε το βάρος της ευθύνης στα παιδιά, αλλά να πιέσουμε τις πλατφόρμες για πιο αποτελεσματικές πολιτικές.

Και τώρα μιλάω και εγώ, ως μπαμπάς σε όλους τους γονείς. Είμαστε οι πρώτοι που πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να καταλάβουν, ότι η ζωή τους είναι έξω από τις οθόνες και να τα στηρίξουμε σε αυτήν την προσαρμογή. Αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να μας βρει όλους στην ίδια μεριά. Για τα παιδιά μας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.