Π. Μαρινάκης για την εκτόξευση των Patriot: Ήταν μία αμυντική ενέργεια - Δεν συνιστά ούτε κλιμάκωση, ούτε επίθεση

Ξεκάθαρος ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχετικά με την κατάρριψη των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από τα ελληνικά συστήματα στη Σαουδική Αραβία, υπογραμμίζοντας πως «ήταν μια αμυντική ενέργεια», μιλώντας στην ενημέρωση των συντακτών.

«Δεν είναι θέμα εμπλοκής, είναι μία αμυντική ενέργεια, μια ενέργεια αποτροπής» ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, επαναλαμβάνοντας την τοποθέτηση του κ. Δένδια ότι η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχες είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί και πρόσθεσε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις έμμεσα αλλά με σαφήνεια προστατεύουν το επίπεδο ζωής των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν υπήρξε επίθεση των ελληνικών Patriot. Η συμμετοχή τους στην επιχείρηση «δεν συνιστά ούτε κλιμάκωση, ούτε επίθεση. Ήταν μία αμυντική ενέργεια».

Ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Η ελληνική πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), σύμφωνα πληροφορίες, κατά τις πρωινές ώρες, σήμερα, Πέμπτη 19 Μαρτίου έβαλε δύο βλήματα και κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι η πυροβολαρχία συμμετέχει στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Αυτό τόνισε σε δήλωσή του, μετά το πρόγευμα εργασίας με τους πρέσβεις των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα, το οποίο διοργάνωσε ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Σταύρος Αυγουστίδης, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Δένδια

«Σήμερα το πρωί η ελληνική συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν κατευθυνόμενους σε διυλιστήρια του βασιλείου της Σ. Αραβίας», ανέφερε σε δήλωσή του ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι «με αυτό τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτήσει όλον αυτό τον καιρό. Αλλά επίσης, έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών».

«Η διαρκής αύξηση της τιμής του πετρελαίου, αποτελεί μία τεράστια απειλή για το επίπεδο ζωής των Ελλήνων, των Ευρωπαίων, των κατοίκων όλου του πλανήτη. Η διμοιρία ακρίβειας μας απειλεί επίσης και είναι και αυτό μία πολύ μεγάλη απειλή και η προστασία διυλιστηρίων και μονάδων παραγωγής πετρελαίου έχει σε αυτή την συγκυρία μία τεράστια σημασία», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη των ΕΔ, της ελληνικής ΠΑ στη Σ. Αραβία για αυτό το οποίο κατάφεραν», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.