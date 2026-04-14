Π. Μαρινάκης για Μ. Λαζαρίδη: Δεν υπάρχει ζήτημα παραμονής του στην κυβέρνηση, ας σταματήσει η ανθρωποφαγία

«Για τον κ. Λαζαρίδη δεν υπάρχει ζήτημα παραμονή του στην κυβέρνηση. Αυτό γνωρίζω, αυτό λέω», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης για το θέμα του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ τόνισε ότι «αν υπηρεσιακά έγινε σωστά η διαδικασία της πρόσληψης, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τι έγινε το 2007. Δεν προσκόμισε ψευδή ή παραποιημένο τίτλο σπουδών. Μπορούσε να είναι συνεργάτης της τότε υπουργού με ή χωρίς αυτόν τον τίτλο σπουδών».

Ο κ. Μαρινάκης αρχικά έκανε λόγο για «αντιπολίτευση της απελπισίας» που ψάχνει θέματα γιατί «δεν μπορούν να παράξουν οι ίδιοι πολιτική».

Και συνέχισε: «Ξεκίνησαν να λένε δεν έχει πτυχίο αρχικά, το είχε τελικά το πτυχίο. Αυτό που έγραφε τον τίτλο σπουδών, αυτό εμφάνισε. Αφού δεν τους βγήκε πήγαν στο 2007, 19 χρόνια πίσω, οπότε δεν μπορεί να γίνει καν ποινική διερεύνηση του θέματος. Οπότε ακόμη και αν υπήρχε θέμα - δεν λέω ότι υπάρχει - δεν μπορεί ούτε ο ίδιος να υπερασπιστεί τον εαυτό του.»

«Μπορούσε το 2007 να προσληφθεί ως μετακλητός συνεργάτης χωρίς πτυχίο; Μπορούσε. Προσκόμισε κάποιο πλαστό; Πλαστογράφησε κάτι; Όχι. Προφανώς μπορούσε να προσληφθεί. Από τους υπηρεσιακούς τώρα, εάν ακολούθησαν την διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσουν δεν μπορώ να το γνωρίζω. Γνωρίζω ότι είχε αυτό το πτυχίο, μπορούσε να δουλέψει το 2007», είπε ο κ. Μαρινάκης.

«Ακούσαμε την αντιπολίτευση, ακούσαμε τον κ. Λαζαρίδη, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, ας σταματήσει η ανθρωποφαγία Ας κρίνει η κοινωνία τον κ. Λαζαρίδη και τον κάθε κ. Λαζαρίδη», κατέληξε.

Μ. Λαζαρίδης: Παρουσίασε το πτυχίο του σε εκπομπή - Δεν θα απολογηθώ για επιλογές ζωής πριν από 40 χρόνια

Υπενθυμίζεται, ότι το πρωί της Τρίτης ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης, παρουσιάζοντας το πτυχίο του και περιγράφοντας την εκπαιδευτική του διαδρομή σε συνέντευξή του.

Όπως ανέφερε στο OPEN, το 1987, σε ηλικία 18 ετών, επέλεξε συνειδητά να φοιτήσει σε κολέγιο, συγκεκριμένα στο College of the Southern Eastern Europe, το οποίο, όπως είπε, συγκαταλεγόταν τότε στα δύο μεγαλύτερα της χώρας. «Αποφοίτησα το 1992, αυτό είναι το πτυχίο μου», σημείωσε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος εκείνη την περίοδο, επισημαίνοντας ότι διέθετε περισσότερα του ενός κτίρια.

Μάλιστα, όπως είπε, επισκέφθηκε πρόσφατα τη Λεωφόρο Αμαλίας μαζί με τις κόρες του για να φωτογραφίσει ένα από αυτά, ενώ πρόσθεσε ότι άλλα κτίρια που χρησιμοποιούνταν τότε στεγάζουν σήμερα νηπιαγωγείο και ναυτιλιακή εταιρεία, παρουσιάζοντας και σχετικές εικόνες.

«Το 2007, μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμα και με αυτή την βεβαίωση σπουδών παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αναγνωρισμένο πτυχίο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Αυτό συνέβαινε γιατί οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή του υπουργού και του γ.γ. και δεν περνούν από ΑΣΕΠ».

Τόνισε ακόμη ότι οι σπουδές του ήταν απαιτητικές και με αυστηρό πρόγραμμα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν προτίθεται να απολογηθεί για επιλογές που έκανε πριν από περίπου τέσσερις δεκαετίες, επιχειρώντας έτσι να κλείσει τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα των σπουδών του.

Μάλιστα, έστρεψε τα «βέλη» του κατά των πολιτικών του αντιπάλων, κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα».

«Τα σκουπίδια του διαδικτύου και οι πολιτικοι αρχηγοί του κοινού ποινικού δικαίου δεν θα με κάνουν σαν τα μούτρα τους. Δεν σκέφτηκα την παραίτηση. Είμαι πολύ καθαρός και έντιμος».