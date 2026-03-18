Νέο επεισόδιο στη Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ειρωνεύτηκε τον Μ. Βορίδη - Η απάντηση του βουλευτή

Ένα νέο επεισόδιο σημειώθηκε στη Βουλή με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία επέλεξε να ειρωνευτεί τον Μάκη Βορίδη, με τον τελευταίο να της απαντάει.

Λίγη ώρα μετά τη διακοπή της συνεδρίασης λόγω της έντασης που προκάλεσε το σχόλιο για το «κρακεράκι» από τον Άδωνι Γεωργιάδη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας βγήκε στο περιστύλιο για δηλώσεις στις κάμερες.

Την ίδια στιγμή, ο Μάκης Βορίδης κατευθυνόταν προς την έξοδο. Η κ. Κωνσταντοπούλου στράφηκε προς το μέρος του και, με προφανή αναφορά στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε ειρωνικά: «Μισό λεπτό να περάσουν οι αθώοι».

Ο κ. Βορίδης αντέδρασε με το χαρακτηριστικό σαρδόνιο χαμόγελό του και ανταπέδωσε την αιχμή με δικό του σχόλιο: «Μισό λεπτό να αποφύγουμε τους εισαγγελείς…», παραπέμποντας στο γνωστό καταγγελτικό ύφος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.