Ν. Χαρδαλιάς: Η ενίσχυση της Tριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί συνειδητή στρατηγική επιλογή μας

Μήνυμα επιστροφής των νέων που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια από την Ελλάδα απέστειλε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, με τον χαιρετισμό του στην 111η Διάσκεψη των Πρυτάνεων όπου παρουσίασε και τις πολιτικές στήριξης των δημόσιων πανεπιστημίων που υλοποιεί η περιφερειακή Αρχή.

Η Διάσκεψη πραγματοποιείται στο Καβούρι, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και τελεί υπό την προεδρία του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

«Η ενίσχυση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί για εμάς συνειδητή στρατηγική επιλογή και προφανώς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα το δημόσιο πανεπιστήμιο», ανέφερε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Στόχος μας είναι να αποτελέσει η Αττική σημείο αναφοράς ως προς την υλοποίηση πολιτικών που θα επικεντρώνονται στην αναβάθμιση της μάθησης, της καινοτομίας και της έρευνας, λειτουργώντας ως παράδειγμα και για άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπολιτικές περιοχές».

«Για εμάς, η πρόσβαση στη γνώση πρέπει να είναι ισότιμη για κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητή. Δεν πρόκειται για προνόμιο ή πολυτέλεια, αλλά για ένα θεμελιώδες δικαίωμα, που βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας», σημείωσε ο περιφερειάρχης, τονίζοντας πως η Αττική αποτελεί τον κατεξοχήν πυρήνα επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας.

Όπως επεσήμανε, «η Μητροπολιτική Αττική, η πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας, δεν αποτελεί απλώς το διοικητικό και οικονομικό κέντρο της Ελλάδας. Συνιστά ταυτόχρονα και τον βασικό πυλώνα της επιστημονικής της δραστηριότητας, καθώς στο λεκανοπέδιο βρίσκονται τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια και ορισμένα από τα πλέον καταξιωμένα ελληνικά ερευνητικά κέντρα. Δεν βλέπουμε τα πανεπιστήμια μονάχα ως φορείς εκπαίδευσης αλλά και ως κινητήριους μοχλούς κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης».

Ακολούθως, ο κ. Χαρδαλιάς παρέθεσε τις εξής περιφερειακές πολιτικές στήριξης των δημοσίων πανεπιστημίων:

Χρηματοδότηση έργων μέσω του Προγράμματος «Αττική 2021-2027»

«Αξιοποιώντας τους πόρους του ΕΣΠΑ, μεσω του Περιφερειακού Προγράμματος "Αττική 2021-2027" σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, προωθούμε τη χρηματοδότηση έργων εκσυγχρονισμού των υποδομών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της προσβασιμότητας για τα Άτομα με Αναπηρία σε όλα τα πανεπιστήμια της Αττικής», υπογράμμισε.

Παιδικό Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας

Επίσης, ανέδειξε το Παιδικό Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο φέρνει χιλιάδες μαθητές σε επαφή με τον κόσμο της επιστήμης, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να επισκέπτονται αμφιθέατρα, να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. «Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο που η δράση έχει αγκαλιαστεί θερμά από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στη μεγάλη συμμετοχή στα φετινά προγράμματα», ανέφερε.

Πολιτιστικοί και εκπαιδευτικοί δεσμοί με τη Διασπορά

Ακόμη, ο κ. Χαρδαλιάς παρουσίασε το φιλόδοξο πρόγραμμα ενίσχυσης των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δεσμών της Περιφέρειας Αττικής με τη νεολαία της Διασποράς, φιλοξενώντας για μία εβδομάδα μαθητές ελληνικών σχολείων και φοιτητές ελληνόφωνων πανεπιστημιακών τμημάτων του εξωτερικού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους φοιτητές του Τμήματος Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σαγκάης, τους οποίους, όπως είπε, συνάντησε κατά την τελευταία επίσκεψή του στην κινεζική μητρόπολη, όπου συζήτησε με τις πρυτανικές Αρχές του ιδρύματος για τη συμμετοχή φοιτητών και από άλλα τμήματα στο πρόγραμμα της Περιφέρειας, με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση των δύο πολιτισμών και την ενίσχυση των σχέσεων των χωρών.

Σύνδεση πανεπιστημίων με κοινωνία και αγορά εργασίας

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής προωθεί ενεργά πολιτικές ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ των πανεπιστημίων και της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. «Επιθυμούμε η γνώση που παράγεται στα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα να επιστρέφει στην κοινωνία και να μετασχηματίζεται σε καινοτομία, σε νέες θέσεις εργασίας και σε ευρύτερη πρόοδο», τόνισε.

Τέλος, ο περιφερειάρχης Αττικής έστειλε σαφές μήνυμα προς τις νέες και τους νέους της πατρίδας μας, ιδιαίτερα προς εκείνους που αναγκάστηκαν να αναζητήσουν προοπτικές στο εξωτερικό κατά τα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, να επιστρέψουν για να χτίσουν εδώ το μέλλον τους, ένα μέλλον με ευημερία, αξιοπρέπεια και προοπτική. «Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε συστηματικά για να δημιουργούμε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτό. Η Ελλάδα προχωρά μπροστά, η Αττική εξελίσσεται και σας καλεί να επιστρέψετε, να δημιουργήσετε και να συμβάλετε στη νέα εποχή που διαμορφώνεται», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.