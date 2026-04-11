Μήνυμα Κυρ. Μητσοτάκη για την Ανάσταση: Ημέρα που μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε να υπερβούμε κάθε εμπόδιο

Το μήνυμά του προς τον ελληνικό λαό για τις Άγιες Ημέρες της Ανάστασης και του Πάσχα έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται στα Χανιά της Κρήτης.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός κάνει λόγο ότι το Πάσχα είναι μια ημέρα ξεχωριστή, που θυμίζει σε όλους τους Έλληνες ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο, αρκεί να υπάρχει ενότητα και πίστη.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στους συμπολίτες μας που λόγω του επαγγέλματός τους δεν θα βρίσκονται στο πασχαλινό τραπέζι με τις οικογένειές τους.

Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού:

«Η Ανάσταση δηλώνει ότι το φως κερδίζει πάντα το σκοτάδι. Ενώ το Πάσχα Ελλήνων αποτελεί ένα διαχρονικό βίωμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Μία ημέρα ξεχωριστή, που μας υπενθυμίζει ότι μπορούμε να υπερβούμε κάθε εμπόδιο, αρκεί να έχουμε ενότητα μεταξύ μας και πίστη στο αύριο και στην κοινή μας πορεία.

Η Λαμπρή σηματοδοτεί, επίσης, τον ερχομό της άνοιξης. Μας δίνει, έτσι, μεγαλύτερη δύναμη μέσα σε έναν κόσμο ανατροπών και αβεβαιότητας. Τονίζοντας, παράλληλα, πόσο σημαντικές είναι οι κατακτήσεις μας μέχρι τώρα. Με την Ελλάδα να βαδίζει σταθερά στον δρόμο της σιγουριάς και της διαρκούς προόδου.

Τα προβλήματα, ασφαλώς, δεν λείπουν. Όμως θα τα ξεπεράσουμε και πάλι όπως τόσες και τόσες δυσκολίες που τις μετατρέψαμε σε ευκαιρίες. Με όπλα τη δυναμική οικονομία μας. Την ισχυρή μας άμυνα. Τη δημιουργικότητα του λαού μας. Και, πάνω απ’ όλα, τη συνοχή της κοινωνίας μας.

Αυτές τις ώρες της χαράς, η σκέψη μας είναι με εκείνους που δεν θα βρεθούν στο γιορταστικό τραπέζι. Κυρίως με όσους επαγρυπνούν για να κρατούν ασφαλή την πατρίδα. Σε αυτούς που φροντίζουν τους ασθενείς στα νοσοκομεία μας. Όπως και σε εκείνους που βρίσκονται στον δρόμο για τη δική μας ασφάλεια.

Εύχομαι υγεία και δύναμη σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες απανταχού της γη. Χρόνια πολλά, με αισιοδοξία! Καλό Πάσχα!»