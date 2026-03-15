Με σχέδιο για υποδομές, παραγωγή και κοινωνική συνοχή, η περιοδεία Θ. Κοντογεώργη στη Θεσσαλία

Τη Μαγνησία και την πρωτεύουσά της, την πόλη του Βόλου, επισκέφθηκε την Παρασκευή ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, πραγματοποιώντας σειρά επαφών και επισκέψεων σε παραγωγικές μονάδες, κρίσιμες υποδομές και δημόσιες δομές, στο πλαίσιο της παρακολούθησης της αναπτυξιακής πορείας της περιοχής και της ενίσχυσης της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς.

Όπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου της Προεδρίας της Κυβέρνησης, πρώτος σταθμός της επίσκεψης η Βιομηχανική Περιοχή Βελεστίνου, όπου ο υφυπουργός επισκέφθηκε τη βιομηχανία ΒΕΜΕΚΕΠ, η οποία δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων υποδομών υψηλής σημασίας, μεταξύ των οποίων και ο φράχτης στον Έβρο, καθώς και την εταιρεία Parthenon Olives, μια δυναμική εξαγωγική μονάδα μεταποίησης ελιάς, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της εξωστρέφειας του πρωτογενούς τομέα.

Στη συνέχεια, ο κ. Κοντογεώργης μετέβη στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, όπου ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης ενεργειακών παρεμβάσεων, όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, και είχε σύσκεψη με τη διοίκηση του Οργανισμού για ζητήματα αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και ενίσχυσης του αναπτυξιακού ρόλου του λιμανιού στην ευρύτερη περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την αποκατάσταση των λειτουργικών βαθών Λιμένα Βόλου από επιπτώσεις κακοκαιρίας Daniel και Elias με χρηματοδότηση μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ βαίνει προς ολοκλήρωση το business plan του λιμανιού που ανοίγει το δρόμο για το master plan. Ταυτόχρονα υπήρξε ενημέρωση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Ακολούθως, επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», όπου ενημερώθηκε από τον διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, Φώτη Σερέτη, για τις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, την ανάπτυξη νέου τμήματος ΜΕΘ/ΜΑΦ δύο κλινών, καθώς και τη διαμόρφωση υποστηρικτικών χώρων για τη λειτουργία της ειδικής μονάδας επεμβατικής καρδιολογίας και του αιμοδυναμικού εργαστηρίου. Παράλληλα, συζήτησε με τη διοίκηση του νοσοκομείου ζητήματα που αφορούν τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες καθώς και το αίτημα για τη δημιουργία ακτινοθεραπευτικού κέντρου στο νοσοκομείο.

Στο πλαίσιο των επισκέψεων σε δομές εκπαίδευσης, ο υφυπουργός βρέθηκε στο Γυμνάσιο Αγριάς, το οποίο έχει ενταχθεί στη δεύτερη φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», με στόχο την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών μάθησης για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στα έργα αποκατάστασης και ενίσχυσης των υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, με τον κ. Κοντογεώργη να επισκέπτεται εργοτάξια προκειμένου να ενημερωθεί, καθώς και το έργο κατασκευής της νέας γέφυρας στο Αλιγαρόρεμα. Τα έργα εντάσσονται στο συνολικό πρόγραμμα αποκατάστασης του οδικού δικτύου μετά τις καταστροφικές συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias», συνολικού προϋπολογισμού περίπου 900 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί παρεμβάσεις σε σημαντικό αριθμό σημείων, ενώ παράλληλα εξελίσσονται εργασίες σε δεκάδες ακόμη θέσεις, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στην αποκατάσταση της συνδεσιμότητας και στη συνολική αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Στο πλαίσιο των επαφών του με την τοπική οικονομία, ο υφυπουργός συμμετείχε σε σύσκεψη με εκπροσώπους του τουριστικού κλάδου, μαζί με την γενική γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βάσια Κουτσούκου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, οι προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, η περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Μαγνησίας, καθώς και η ανάγκη συντονισμένων πρωτοβουλιών για τη βιώσιμη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συνάντηση με στελέχη της τοπικής κομματικής οργάνωσης, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία, καθώς και προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής.

Χθες, Σάββατο 14 Μαρτίου, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, μετέβη στη Λάρισα, όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον δήμαρχο Λαρισαίων, Θανάση Μαμάκο, και τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Δημήτρη Κουρέτα. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την πορεία των έργων υποδομών, την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής, καθώς και ο συντονισμός των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στη Θεσσαλία.

Στη συνέχεια, ο υφυπουργός συμμετείχε στο 3ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του πρωθυπουργού, όπου αναπτύχθηκαν οι βασικές πολιτικές προτεραιότητες για την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.