Μ. Θεμιστοκλέους: Σταθερή και ελεγχόμενη η κατάσταση του Γ. Μυλωνάκη – Θα κερδίσει αυτή τη μάχη

Στην κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση λόγω ρήξης εγκεφαλικού ανευρύσματος, αναφέρθηκε Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Σεβόμενος και το ιατρικό απόρρητο, δεν θα δώσω πολλές πληροφορίες, η κατάστασή του όμως είναι σταθερή και να ευχηθούμε όλοι και πάνω απ’ όλα και πρώτα απ’ όλα ο Γιώργος ο κύριος Μυλωνάκης να το ξεπεράσει πολύ γρήγορα. Θα δώσει αυτή τη μάχη και θα την κερδίσει. Θα χρειαστεί κάποιος καιρός, είναι σταθερός και ελεγχόμενη κατάσταση αυτή τη στιγμή.

Ενημερώθηκα πολύ σύντομα, έτσι και αλλιώς ο Ευαγγελισμός είναι το νοσοκομείο που έχω θητεύσει πολλά χρόνια.

Γνωρίζω όλους τους συναδέλφους εκεί, είναι σε μια πολύ καλή ομάδα γιατρών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ξαναλέω έχουν μια σταθερή κατάσταση.

Να ευχηθούμε πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα στον κύριο Μυλωνάκη, στον Γιώργο γρήγορα περαστικά.

Δεν χρειάζεται να δώσουμε περισσότερο περισσότερες πληροφορίες. Είναι μια σοβαρή κατάσταση, σταθερή και ελεγχόμενη» ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, μιλώντας στην ΕΡΤ.