M. Λαζαρίδης: Εντός των προσεχών ημερών η ΚΥΑ για αποζημιώσεις σε επιχειρήσεις και παραγωγούς στη Λέσβο

Τη στήριξη όλων όσοι πλήττονται από τα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, με άμεσες παρεμβάσεις και συγκεκριμένα μέτρα, υπογράμμισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριος Λαζαρίδης.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του, μέσα σε λίγες ημέρες ελήφθησαν, με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, όλα τα απαραίτητα μέτρα «για την αντιμετώπιση της επιζωοτίας, προσαρμόζοντας και επεκτείνοντας το υφιστάμενο πλαίσιο που είχε ήδη εφαρμοστεί για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και στον αφθώδη πυρετό, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης και την προστασία της παραγωγής και του εισοδήματος των παραγωγών».

Ενώ σημείωσε, επίσης, ότι η σχετική ρύθμιση που ήρθε πρόσφατα στη Βουλή καταψηφίστηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Λαζαρίδης επισήμανε ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης είναι πολυεπίπεδη και δεν περιορίζεται στις αποζημιώσεις, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων:

την άμεση κινητοποίηση και ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών με πρόσθετο προσωπικό και συνεργασίες, όπου απαιτείται (με νομοθετική παρέμβαση δίνεται η δυνατότητα στις περιφέρειες να προσλάβουν ιδιώτες κτηνιάτρους, ενώ προβλέπεται και η συμβολή στρατιωτικών κτηνιάτρων),

την εντατική επιτήρηση και τους εκτεταμένους ελέγχους στο πεδίο, με περισσότερες από 12.500 εργαστηριακές εξετάσεις και κλινική επιτήρηση σε εκατοντάδες εκτροφές,

τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΥΠΑΑΤ, περιφέρειες, ΕΛΑΣ, Λιμενικό, ευρωπαϊκές αρχές), με στόχο την πλήρη ιχνηλάτηση και τον περιορισμό της διασποράς.

Παράλληλα, όπως πρόσθεσε, «διευρύνθηκε η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών προς τις περιφέρειες, ώστε να αποζημιώνονται πλήρως όχι μόνο για τις παρεμβάσεις σε περιοχές με επιβεβαιωμένα κρούσματα, αλλά και για προληπτικά μέτρα σε όλη τη χώρα», ενώ υπογράμμισε ότι «με πρωτοβουλία της χώρας μας ενεργοποιήθηκε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, εξασφαλίζοντας κρίσιμο εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας (…) που ενισχύουν ουσιαστικά το έργο των υπηρεσιών στο πεδίο».

Όπως είπε ο υφυπουργός, πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η «αποτροπή περαιτέρω διασποράς της νόσου και η διατήρησή της εντός των πληγεισών περιοχών, μέσα από αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας».

Τέλος, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός των προσεχών ημερών αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη θέσπιση αποζημιώσεων σε επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τυριού στη Λέσβο από τη 15η Μαρτίου 2026 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης των γαλακτοκομικών προϊόντων λόγω των κρουσμάτων του αφθώδους πυρετού.