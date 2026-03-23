Κυρανάκης κατά Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Είστε αυταρχική νάρκισσος

Ένα ακόμα επεισόδιο με πρωταγωνίστρια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις μεταφορές και τα ταξί.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μπήκε στην αίθουσα και επιχείρησε να μεταφέρει την ένταση που επικράτησε νωρίτερα στη δίκη των Τεμπών, προκαλώντας την αντίδραση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη.

«Είστε αυταρχική νάρκισσος. Θέλετε να είστε εσείς το κέντρο της προσοχής όταν σήμερα θα έπρεπε να είναι οι γονείς των θυμάτων», ανέφερε ο κ. Κυρανάκης με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να υποστηρίζει ότι «ο πρωθυπουργός εξήγγειλε σήμερα άρον - άρον τα μέτρα στήριξης για να κρύψει το φιάσκο της δίκης».

«Αποκομίζει κανείς την αίσθηση ακούγοντας την κα Κωνσταντοπούλου να μιλά για την ιστορική δίκη των Τεμπών ότι θέλει και επιδιώκει να είναι το κέντρο της προσοχής. Να είναι η ίδια, ο εαυτός της… η πάρτη της το κέντρο της προσοχής, το κέντρο του κόσμου. Όλα να περιστρέφονται γύρω από την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτό την ενδιαφέρει. Δεν έχει γνησιότητα ούτε ειλικρίνεια».

Συνεχίζοντας ο κ. Κυρανάκης σημείωσε: «Ρόλο παίζατε όπως πάντα ακόμα και όταν ήσασταν Πρόεδρος Βουλής. Εγώ λοιπόν αυτό που καταλαβαίνω είναι αυτό που καταλαβαίνουν όλοι σε αυτή την αίθουσα. Οι βουλευτές της συμπολίτευσης, της αντιπολίτευσης ακόμα και του ίδιου του κόμματος σας. Όλοι όσοι είμαστε γονείς κατανοούμε ότι το κέντρο της υπόθεσης είναι οι γονείς των θυμάτων. Κανένα πρόσωπο, κανένα κόμμα, καμία Ζωή Κωνσταντοπούλου».

Ακολουθεί ο χαρακτηριστικός διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Ποιους κοροϊδεύετε;

Κυρανάκης: Οι δικαστές θα κάνουν την δουλειά τους χωρίς να επιτρέψουν σε κανένα να δημιουργήσει χάος

Βασίλης Βιλιάρδος (προεδρεύων): Αυτό που κάνετε κυρία πρόεδρε είναι πολιτισμένο;

Κωνσταντοπούλου: Εσείς ψηφίστε την σύμβαση με την Chevron

Βιλιάρδος: Αυτή είναι η απάντησή σας; Τι να πω; Τουλάχιστον μην διακόπτετε

Κυρανάκης: Αυταρχική νάρκισσος. Θέλει η προσοχή να είναι πάνω της. Τα φώτα να είναι πάνω της. Τα μικρόφωνα μπροστά της. Αυτή είστε