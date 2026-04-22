Κυρανάκης: Η δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ περιλαμβάνει και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σε συνέντευξή που παραχώρησε, ο αναπληρωτής υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τοποθετήθηκε σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, επισημαίνοντας ότι στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται ονόματα βουλευτών της αντιπολίτευσης, και ειδικότερα του ΠΑΣΟΚ.

Όπως ανέφερε, στα έγγραφα της δικογραφίας υπάρχουν συνομιλίες που φέρονται να συνδέουν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με την υπόθεση.

Αρχικά προέκυψε σύγχυση ως προς τα ονόματα, ωστόσο ο κ. Κυρανάκης διευκρίνισε στη συνέχεια, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, ότι αναφερόταν στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Παρασύρη (και όχι στον κ. Χνάρη, όπως είχε αρχικά δηλώσει εκ παραδρομής), δημοσιεύοντας παράλληλα και σχετικό απόσπασμα της δικογραφίας.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης στο @action24tv, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπα ότι υπάρχουν στη δικογραφία ονόματα βουλευτών της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του ΠΑΣΟΚ, για τον οποίον όμως, περιέργως δεν ζητείται άρση ασυλίας.



— kyranakis (@kyranakis) April 21, 2026

Αξίζει να επισημανθεί ότι το όνομα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκου Παρασύρη, περιλαμβάνεται στην εκτενή δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία καταγράφεται και διάλογός του με πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του Οργανισμού.

Ο διάλογος Παρασύρη με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θα προσπαθήσουμε να τον βάλουμε εμπρόθεσμο»

Συγκεκριμένα ο επίμαχος διάλογος του Φραγκίσκου Παρασύρη με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Ελευθέριο Ζερβό είχε αποκαλυφθεί από τον Ιούνιο 2025 και έχει ως εξής:

Ελευθέριος Ζερβός (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Λοιπόν, μίλησα με το διευθυντή πάνω για το δικό σου, Τ., πως λέγεται.

Φραγκίσκος Παρασύρης (βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου): Τ… ναι

Ελευθέριος Ζερβός (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Λοιπόν αυτός παρόλο που 'χαμε δώσει τρεις παρατάσεις. Α, η, το ξετέντωσε κι αυτός. Τέσσερις του Οκτώβρη έληξε η τελευταία παράταση κι αυτός πήγε και το 'κανε έντεκα.

Φραγκίσκος Παρασύρης (βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου): Ναι, ε;

Ελευθέριος Ζερβός (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Δηλαδή φαντάσου ότι έχασε τρεις παρατάσεις ρε φίλε. Είχα, δηλαδή δώσαμε σχεδόν ένα μήνα παράταση και το 'κανε στις έντεκα. Πρόσεχε τώρα να δεις.

Φραγκίσκος Παρασύρης (βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου): Ναι

Ελευθέριος Ζερβός (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Εεεε, Μη του πεις τίποτα, θα προσπαθήσουμε να τον βάλουμε εμπρόθεσμο. Θα προσπαθήσω να το κάνω, αλλά μη του το πεις γιατί μπορεί να το δέσει σκοινί κορδόνι αυτός τώρα. Και επίσης, εσύ τον ξέρεις αυτόν;

Φραγκίσκος Παρασύρης (βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου): Όχι ρε, είναι του, είναι ξάδερφος ενούς εε, που έχει τέτοιο γραφείο

Ελευθέριος Ζερβός (πρώην αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ): Ψήφο, ψηφοφόρου φίλου και τα λοιπά, ωραία.

Φραγκίσκος Παρασύρης (βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου): Ναι, ναι

Γιατί δεν ζητήθηκε άρση ασυλίας εμπλεκόμενων βουλευτών αντιπολίτευσης

Ο κ. Κυρανάκης, στην ίδια εκπομπή, έθεσε το ερώτημα γιατί ζητήθηκε η άρση ασυλίας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την ίδια υπόθεση, αλλά όχι για τους εμπλεκόμενους βουλευτές της αντιπολίτευσης, παρά την ύπαρξη διαλόγων στη δικογραφία.

Στο πλαίσιο των δηλώσεων του στο Action24, ο κ. Κυρανάκης σχολίασε επίσης ότι στο παρελθόν το πολιτικό σύστημα εκβιαζόταν από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οδηγώντας στην κατάσταση που εντοπίστηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.