Κυρ. Πιερρακάκης: Θα επεκτείνουμε τα στοχευμένα μέτρα στήριξης εφόσον χρειαστεί

Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να επεκτείνει τα στοχευμένα μέτρα στήριξης, εφόσον χρειαστεί, επισημαίνοντας τον υπαρκτό κίνδυνο επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τα παραπάνω ανέφερε σε συνέντευξή του στη Real News, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος αναλύει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, τις παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, με πιθανές επιπτώσεις στις ενεργειακές ροές και στις θαλάσσιες μεταφορές. Τόνισε, ωστόσο, πως η Ελλάδα εισέρχεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο με ισχυρότερη οικονομική βάση και ανάπτυξη που αναμένεται να φτάσει το 2,1% το 2025, έναντι περίπου 1% στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάπτυξη βασίζεται σε πολλαπλές πηγές – επενδύσεις, Ταμείο Ανάκαμψης, τουρισμό, εξαγωγές υπηρεσιών, βιομηχανία και απασχόληση – γεγονός που καθιστά την ελληνική οικονομία πιο εξωστρεφή και ανθεκτική σε εξωτερικούς κραδασμούς.

Στοχευμένα μέτρα και δημοσιονομική σταθερότητα

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για στήριξη, αλλά «όχι ανεξάντλητος». Ήδη έχουν διατεθεί περίπου 300 εκατ. ευρώ, ενώ τα μέτρα, όπως η επιδότηση του ντίζελ, το Fuel Pass και η επιστροφή 15% στα λιπάσματα, μπορούν να επεκταθούν χρονικά αν χρειαστεί.

Τόνισε πως τα μέτρα είναι στοχευμένα ώστε να διασφαλίζεται η διάρκεια και η αποτελεσματικότητά τους, προστατεύοντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα. Αν η κρίση στην ενέργεια παραταθεί, η κυβέρνηση θα εξαντλήσει κάθε διαθέσιμο περιθώριο για νέες πρωτοβουλίες στήριξης.

Η πολιτική στήριξης των πιο ευάλωτων, όπως είπε, συνδυάζει μείωση κόστους και αύξηση εισοδήματος. Η επιδότηση καυσίμων και λιπασμάτων μειώνει το κόστος παραγωγής, ενώ η κάρτα καυσίμων ενισχύει την αγοραστική δύναμη.

Παράλληλα, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ και η νέα φορολογική μεταρρύθμιση από το 2026 αυξάνουν το καθαρό διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη μη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο υπουργός σημείωσε ότι η ουσία είναι το τελικό όφελος για τον πολίτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η ελάφρυνση στην Ελλάδα φτάνει έως 36 λεπτά στη βενζίνη, ποσό αντίστοιχο ή και μεγαλύτερο από άλλες χώρες.

Επεσήμανε επίσης ότι, παρά τα αυξημένα έσοδα από τον ΦΠΑ, το κράτος επιστρέφει στους πολίτες πολλαπλάσια μέσω των μέτρων στήριξης.

Φορολογική πολιτική και κοινωνική δικαιοσύνη

Για την πρόταση της αντιπολίτευσης περί τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση προχώρησε ήδη σε μεταρρύθμιση κόστους 1,6 δισ. ευρώ – τετραπλάσιας ελάφρυνσης σε σχέση με την πρόταση των 400 εκατ. ευρώ.

Όπως ανέφερε, οι στοχευμένες πολιτικές μηδενίζουν τον φόρο για νέους και πολύτεκνες οικογένειες, μειώνουν σημαντικά τη φορολογία για οικογένειες με παιδιά και καταργούν σταδιακά την προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και τον ΕΝΦΙΑ σε περίπου 13.000 οικισμούς.

Ως πρόεδρος του Eurogroup, ο υπουργός σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δώσει κατευθύνσεις για στοχευμένα μέτρα στήριξης χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι, αν η κρίση παραταθεί, είναι πιθανές νέες κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ και διαφάνεια

Αναφορικά με τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα και υπογράμμισε τις άμεσες κινήσεις του Πρωθυπουργού, όπως την ανάληψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Μαργαρίτη Σχοινά.

Επεσήμανε ότι η πλήρης ψηφιοποίηση μέσω της ΑΑΔΕ είναι το βασικό εργαλείο για την εξάλειψη των παθογενειών και τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Η ψηφιοποίηση είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της διαφθοράς».

Απαντώντας στα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή λαϊκή εντολή και σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Σε περιόδους διεθνών εντάσεων χρειάζονται σοβαρότητα, συνέχεια πολιτικής και δουλειά – όχι εκλογολογία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταλήγοντας, τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρεί πως οι κυβερνήσεις εκλέγονται για να αντιμετωπίζουν τα δύσκολα και αυτή την ευθύνη θα την τιμήσουν.