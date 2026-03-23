Κυρ. Μητσοτάκης: Στις 10:30 οι ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα στήριξης - Τι προβλέπεται αναλυτικά

Στις 10:30 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με δήλωσή του θα ανακοινώσει νέα μέτρα οικονομικής στήριξης της κοινωνίας από τις επιπτώσεις του πολέμου.

Τα μέτρα θα εξειδικευτούν στις 13:30 σε συνέντευξη Τύπου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Στο τραπέζι και το Fuel pass

Πληροφορίες του liberal.gr αναφέρουν ότι στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο κίνησης, όπου εξετάζεται σχήμα επιδότησης απευθείας στην αντλία, ώστε το όφελος να μεταφέρεται άμεσα στον καταναλωτή. Η παρέμβαση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της τιμής κατά 15 έως 25 λεπτά ανά λίτρο (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), περιορίζοντας το κόστος μετακίνησης αλλά και τις πιέσεις στο κόστος διακίνησης προϊόντων. Το μέτρο, εφόσον υιοθετηθεί, εκτιμάται ότι θα καλύπτει ευρύ φάσμα οχημάτων, από ΙΧ έως φορτηγά, λεωφορεία και αγροτικά.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται και η επαναφορά επιδότησης στη βενζίνη μέσω μηχανισμού τύπου Fuel Pass, με ενίσχυση που θα μπορούσε να φτάνει έως τα 100 ευρώ, με εισοδηματικά κριτήρια και βασικό όριο τα 30.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, επίσης, ότι σε αυτό το στάδιο δεν φαίνεται να εξετάζεται επέκταση των επιδοτήσεων σε άλλες μορφές ενέργειας, όπως το πετρέλαιο θέρμανσης, το υγραέριο ή η ηλεκτρική ενέργεια, στοιχείο που αποτυπώνει τη στόχευση της παρέμβασης κυρίως στο πεδίο των μεταφορών.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Μάρτιο έχουν τεθεί σε ισχύ έκτακτα μέτρα για την αγορά, με στόχο την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας εν μέσω των διεθνών αναταράξεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα – έως 5 λεπτά ανά λίτρο για τις εταιρείες εμπορίας και έως 12 λεπτά για τα πρατήρια – καθώς και αντίστοιχοι περιορισμοί στα περιθώρια κέρδους βασικών αγαθών και τροφίμων. Υπενθυμίζεται οτι τα μέτρα αυτά βρίσκονται ήδη σε ισχύ και θα διατηρηθούν έως τις 30 Ιουνίου.

Το υπό διαμόρφωση πακέτο έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά, σε μια περίοδο όπου οι διεθνείς εξελίξεις δημιουργούν αυξημένη πίεση στις τιμές και εντείνουν την ανάγκη για έγκαιρες παρεμβάσεις. Ωστόσο, καθώς το τοπίο παραμένει ρευστό, δεν αποκλείεται το τελικό σχήμα των μέτρων να διαφοροποιηθεί πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις η να διευρυνθεί μεσα στις επομενες εβδομάδες με επιπλέον μέτρα.