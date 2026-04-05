Κυρ. Μητσοτάκης: Σε δημόσια δήλωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβεί τη Δευτέρα - Σύσκεψη στο Μαξίμου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το πρωί, θα προβεί σε δημόσια δήλωση.

Στις 13:00, ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου αναφέρθηκε στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια και τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης στη Μέση Ανατολή, τον κατώτατο μισθό και το Fuel Pass.

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι συναντήθηκαν διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου, αλλά και «οι δικές μας αστοχίες». Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι πρόκειται να τοποθετηθεί αναλυτικότερα για το συγκεκριμένο ζήτημα αύριο.

Ταυτόχρονα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και σε μέτρα όπως η επιδότηση καυσίμων, η αύξηση του κατώτατου μισθού και η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Παράλληλα, παρουσιάζονται πρωτοβουλίες σε υγεία, μεταφορές, παιδεία και τεχνολογία.