Κυρ. Μητσοτάκης για Μέση Ανατολή: Πυξίδα μας η πολιτική σταθερότητα - Προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο

Στη σημασία που δίνει η ελληνική κυβέρνηση προς τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των ευρύτερων επιπτώσεων που αυτός έχει στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρθηκε την Κυριακή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δήλωση του στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα».

Ο ίδιος μίλησε για την ανάπτυξη της στρατιωτικής βοήθειας από την Ελλάδα στην Κύπρο, τονίζοντας πως αποδείχθηκε στην πράξη πως «η Κύπρος δεν θα είναι ποτέ μόνη».

Αναφορικά με τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, ο πρωθυπουργός είπε πως «καθώς καμία χώρα δεν μπορεί να διατηρήσει ανοσία απέναντι στις τάσεις αυτές, προετοιμαζόμαστε για κάθε ενδεχόμενο». Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στα πρόσφατα μέτρα για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους για καύσιμα και προϊόντα των σούπερ μάρκετ.

Σχετικά με την πολιτική σταθερότητα, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως αποτελεί «ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που οφείλουμε να διαφυλάξουμε προκειμένου να μην απειληθεί η πορεία της χώρας εν μέσω γεωπολιτικών και οικονομικών καταιγίδων».