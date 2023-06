Κυρ. Μητσοτάκης: Είμαι βέβαιος ότι θα φτάσουμε σύντομα στην επενδυτική βαθμίδα

Τη βεβαιότητα ότι με μια σταθερή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας και με μια άνετη απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο θα φτάσουμε σύντομα στην επενδυτική βαθμίδα, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την άφιξή του στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Έχω επισημάνει πολλές φορές ότι το μόνο εμπόδιο για την απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας ήταν η πολιτική αβεβαιότητα γύρω από τις εκλογές, η οποία σήμερα δεν υφίσταται, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς από δημοσιογράφο για το πότε η χώρα μας θα αποκτήσει την επενδυτική βαθμίδα, σημειώνοντας ότι από εκεί και πέρα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και ζητήματα τα οποία αφορούν την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του που «ως επανεκλεγείς Πρωθυπουργός της Ελλάδος συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση εποπτεύοντας μία εθνική οικονομία η οποία αναπτύσσεται με ρυθμούς ανάπτυξης πολύ γρηγορότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

«Θα εξακολουθούμε να επενδύουμε σε αυτή την πολιτική ανάπτυξης, η οποία είναι και η μόνη που μπορεί όχι μόνο να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και κυρίως να αυξήσει τους μισθούς για όλους τους εργαζόμενους, κυρίως τους χαμηλόμισθους, οι οποίοι και σήμερα έχουν ανάγκη τη στήριξή μας για να αντιμετωπίσουν την επίμονη ακρίβεια, η οποία εξακολουθεί και τους ταλανίζει, ειδικά στο ζήτημα των τροφίμων», υπογράμμισε.

Αναμφίβολα το πιο σημαντικό θέμα στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική στα ζητήματα μετανάστευσης και ασύλου, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσθέτοντας πως «θέλω να χαιρετίσω την πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί, την οποία η πατρίδα μας αναζητούσε εδώ και πολύ καιρό, καθώς αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση, η αντιμετώπιση ενός προβλήματος που τελικά αφορά ολόκληρη την ήπειρό μας».

Ο πρωθυπουργός άδραξε την ευκαιρία να υπογραμμίσει, για ακόμα μία φορά, «τη μεγάλη σημασία που η πατρίδα μας αποδίδει στη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας πως «είναι μία αποστολή, την οποία η ελληνική Πολιτεία, το Ελληνικό Λιμενικό, η Αστυνομία με τη συμπαράσταση των Ενόπλων Δυνάμεων, έχει επιτελέσει στο ακέραιο, μειώνοντας κατά 90% τις μεταναστευτικές ροές προς τα ελληνικά νησιά».

«Και αποδεικνύοντας ότι ναι, υπάρχει τρόπος να κατεδαφίσουμε τα δίκτυα των άθλιων διακινητών, οι οποίοι εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο για να μεταφέρουν κατατρεγμένους ανθρώπους σε βάρκες και πλοιάρια, τα οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να αποπλέουν από καμία απολύτως ακτή», τόνισε.

Για το πρόσφατο τραγικό ναυάγιο στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου, «θέλω να επαναλάβω για ακόμα μία φορά ότι είναι απολύτως άδικο να στοχοποιείται από κάποιους ευρωπαϊκούς κύκλους το Ελληνικό Λιμενικό, το οποίο έχει σώσει χιλιάδες ανθρώπους στη θάλασσα και το οποίο έσπευσε και σε αυτό το ναυάγιο να προσφέρει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τις υπηρεσίες του».

Και σημείωσε: «Όλη μας η ενέργεια θα πρέπει να κατευθύνεται προς την εξαφάνιση και την απόλυτη στοχοποίηση των άθλιων διακινητών. Αυτών, δηλαδή, οι οποίοι είναι και αποκλειστικά υπεύθυνοι για το γεγονός ότι άνθρωποι επιβιβάζονται, όπως είπα, σε πλοιάρια τα οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να πλέουν στη Μεσόγειο».

Thank you dear Roberta @EP_President for the warm welcome to the European Parliament. It's a real pleasure to be back as a newly re-elected Prime Minister of Greece. I am looking forward to continuing our excellent cooperation as we tackle the important issues Europe is facing. pic.twitter.com/kYBVWjgec9