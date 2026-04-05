Κ. Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αμφιβάλλω αν θα κριθούν όλες οι περιπτώσεις αρνητικά από τη Δικαιοσύνη

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός αποφάσισαν να δείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία και αυστηρότητα. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, είπε ότι δεν είναι πρόθεση της Νέας Δημοκρατίας η διεξαγωγή τους.

Συγκεκριμένα, μιλώντας την Κυριακή στον ΣΚΑΪ ανέφερε:«Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός πήραν την απόφαση, για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να δείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία και τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα. Για το λόγο αυτό θα συνεδριάσει την Τρίτη η Επιτροπή Δεοντολογίας στη Βουλή προκειμένου να αρθούν ασυλίες. Είναι, χωρίς αμφιβολία, μια δυσάρεστη υπόθεση. Όμως τώρα, επειδή έχουν βγει στην επιφάνεια και οι συνομιλίες, όλοι μας μπορούμε να βάλουμε το πράγμα στις σωστές του διαστάσεις».

«Πρόκειται, για υποθέσεις δωροληψίας, που εύλογα ενοχλούν την κοινή γνώμη παγκοσμίως; Ή για εκφάνσεις αυτού που λέμε πελατειακό σύστημα στην Ελλάδα διαχρονικά και οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις έχουν να κάνουν και με τις ίδιες τις αδυναμίες του κράτους και του ΟΠΕΚΕΠΕ;».

Αναφερόμενος δε σε 2 περιπτώσεις όπου οι παρεμβάσεις αφορούν όφελος ύψους 190 ευρώ στη μία και υποβολή ερωτήματος στην άλλη σημείωσε: «Η Δικαιοσύνη θα αποφασίσει αλλά πολύ αμφιβάλλω από όσο διάβασα ότι τέτοιες περιπτώσεις θα κριθούν αρνητικά από τη Δικαιοσύνη. Πήραμε όμως την απόφαση να δείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα, η οποία μπορεί να έχει δυσαρεστήσει και κάποιους από τους βουλευτές, για να μη θεωρηθεί ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει ελαστικότητα για ένα φαινόμενο που - κακώς - αποτελεί κοινό μυστικό στην Ελλάδα. Και υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις όπου πράγματι έχουμε να κάνουμε με κάποιες πιέσεις οι οποίες είναι πέραν του δέοντος».

Για το λόγο αυτό, προσέθεσε, η κυβέρνηση προχώρησε στην μεταρρύθμιση με την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ. «Έτσι ώστε, όπως γίνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις, όπως γίνεται με το ΑΣΕΠ, όπως γίνεται με τις συντάξεις που έχουν σταματήσει και αυτές να αποτελούν "ρουσφέτι" γιατί εκδίδονται μέσα σε δύο μήνες, με τον ίδιο τρόπο και τα θέματα των αγροτικών επιδοτήσεων να μην είναι αντικείμενο παρεμβάσεων βουλευτών, αλλά να προχωρούν αυτοματοποιημένα. Και θέλω να σας πω ότι αυτή η μεταρρύθμιση ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία και όχι από την έξαλλη κατά τα άλλα αντιπολίτευση, που την καταψήφισε».

Σε ερώτηση ως προς το αν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε: «Εγώ δεν θα υποδείξω σε ένα ευρωπαϊκό θεσμό ιδιαίτερα και γενικότερα στη Δικαιοσύνη πώς θα κάνει τη δουλειά της. Όμως επειδή εδώ υπάρχει μια ευαισθησία, καλό θα είναι τα θέματα αυτά να έρθουν το ταχύτερο, για να έχουν οι Έλληνες πολίτες ανεξαρτήτως κομματικών εντάξεων, μια σαφή εικόνα. Χρειάζεται να υπάρξει εκκαθάριση και χρειάζεται ταχύτητα, διότι τα θέματα αυτά εξ αντικειμένου έχουν και μια πολιτική χροιά».

Υπενθύμισε δε ότι οι υποθέσεις αυτές ήρθαν στην επιφάνεια μετά από έρευνα των εθνικών εισαγγελικών και διωκτικών Αρχών που άνοιξαν τα τηλέφωνα και κατέγραψαν συνομιλίες και όχι με πρωτοβουλία των Βρυξελλών.

«Η Νέα Δημοκρατία», υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης, «δεν είναι το κόμμα των αλάθητων. Έχουμε μιλήσει ξεκάθαρα, δεν κρυφτήκαμε πίσω από το δάχτυλό μας ούτε είπαμε ότι όλα πήγαν πρίμα. Είπα όμως στη Βουλή, ότι ο κόσμος μας κρίνει από την συνολική εικόνα. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε εάν θέλουμε ένα κόμμα που δέχεται τα λάθη του και κάνει μια επανεκκίνηση, με καινούργιο θεσμικό πλαίσιο.

Ένα κόμμα που πήρε την ανεργία στο 18% και την έχει πάει στο 8%. Έχει οδηγήσει την οικονομία σε ανάπτυξη υπερδιπλάσια από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει προχωρήσει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημοσίου. Έχει οδηγήσει οι συντάξεις να δίνονται γρηγορότερα από την Γερμανία. Προχώρησε το 1555 στο Υπουργείο Εργασίας και στον ΕΦΚΑ. Προχώρησε το 1566 στο Υπουργείο Υγείας έτσι ώστε να υπάρχει προτεραιοποίηση στην εισαγωγή των ασθενών. Έχει θωρακίσει την άμυνα της χώρας και έχει ενισχύσει το κύρος της διεθνώς. Και από την άλλη πλευρά αυτή η κυβέρνηση έχει απέναντι μια αντιπολίτευση η οποία δια του κυρίου Τσίπρα λέει ότι έπρεπε να κλείσουν οι τράπεζες και να ξαναγυρίσει η χώρα στη λίθινη εποχή.

Ή έχει ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι σκιά του εαυτού του και προσπαθεί να μιμηθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Οι Έλληνες πολίτες πρέπει σε αυτό το σκηνικό να πάρουν τις αποφάσεις τους. Μιλώντας τίμια και καθαρά, συνολικά η χώρα έχει ανέβει. Εκτός αν το όραμα των Ελλήνων είναι να ξαναγυρίσουμε στην εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, να ξαναγυρίσουμε στο 2019. Βέβαια και το λέω με σεβασμό, ο λαός είναι το αφεντικό και θα πάρει τις αποφάσεις του».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε: «Υπάρχουν θέματα μπροστά μας τα οποία θέλουμε να τρέξουμε. Μεταξύ των οποίων είναι και η Συνταγματική αναθεώρηση, η οποία είναι μια ευκαιρία για να δούμε θέματα, όπως το πελατειακό σύστημα από την αρχή, έτσι ώστε να γίνει και μια επανεκκίνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Τοποθετήθηκα για το θέμα προχθές στην Βουλή, όταν ο κ. Ανδρουλάκης, δύο φορές, ζήτησε εκλογές. Και του είπα ότι μου θυμίζει το αρνί το οποίο εύχεται να έρθει το Πάσχα. Δεν είναι πρόθεσή μας να κάνουμε εκλογές, η τοποθέτησή μου είχε να κάνει με ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Να μην ξεχνάμε, ότι παρά τα όποια λάθη της Νέας Δημοκρατίας, με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων υπάρχει ένα συγκεκριμένο σκηνικό και συγκεκριμένες επιδόσεις των κομμάτων».

Αναφορικά με τις επιπτώσεις του πολέμου στην οικονομία, σημείωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις και τροποποιεί την πολιτική της όπου χρειάζεται. «Οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα στο ντίζελ και τη βενζίνη δεν είναι αμελητέες. Το fuel pass, οδηγεί στο να μην περάσει η επιβάρυνση στο μέσο καταναλωτή μέχρι η τιμή της βενζίνης να φτάσει στα 2,11 λεπτά.

Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Έχουμε κινηθεί για τη βενζίνη, το ντίζελ, τα λιπάσματα, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Και είμαστε εδώ ακριβώς επειδή υπάρχει μια κυβέρνηση που είχε νοικοκυριό στην οικονομία, δεν λειτούργησε με τη λογική του "δώστα όλα" και έχουμε κάποια χρήματα για να τα δώσουμε ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. Λέγαμε ότι χρειαζόμαστε πλεονάσματα όχι μόνο για τις αγορές αλλά για να έχουμε νοικοκυριό, και να που αποδεικνύεται ότι είχαμε δίκιο. Ενώ απέναντι ήταν οι δήθεν προοδευτικοί που μας λέγανε δώστε τα όλα γιατί δήθεν είναι πονόψυχοι και αγαπάνε αυτοί τον κόσμο ενώ εμείς όχι».

Ο Κωστής Χατζηδάκης επανέλαβε ότι δεν υπάρχει θέμα επάρκειας καυσίμων. «Καλό είναι να μην προτρέχουμε και να μην καλλιεργείται κλίμα πανικού. Σχέδια υπάρχουν από όλους τους διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με το θέμα και από όλες τις κυβερνήσεις». Θα υπάρξει όμως, προσέθεσε, στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο χαμηλότερος ρυθμός ανάπτυξης και υψηλότερος πληθωρισμός. «Ποιες θα είναι οι διαφορές, θα εξαρτηθεί από το πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος και ποια ένταση θα έχουν οι εχθροπραξίες», είπε.

Τέλος, για την απόφαση του ΠΑΣΟΚ να μην συνεργαστεί μετεκλογικά με τη Νέα Δημοκρατία ανέφερε: «Το ΠΑΣΟΚ, αν του δοθεί φυσικά η δυνατότητα, επιλέγει μαθηματικά να κάνει μια κυβέρνηση ηττημένων. Επομένως επιλέγει εκ των πραγμάτων μια κυβέρνηση με τον κύριο Τσίπρα που λέει ότι έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες από την αρχή και να ξαναγυρίσουμε στη λίθινη εποχή της οικονομίας και με την κυρία Κωνσταντοπούλου με τη γνωστή της ρητορική. Και γι' αυτό λέω ότι η Νέα Δημοκρατία, παρά τα όποια λάθη της, αποτελεί τη μόνη δύναμη στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ο Έλληνας πολίτης».