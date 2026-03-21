Η ανάρτηση Μητσοτάκη με τον Πίνατ από την υποδοχή των επαναπατρισθέντων με τα κατοικίδιά τους στο Μαξίμου

Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε το Σάββατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, Έλληνες πολίτες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή, μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους, μέσω ειδικής πτήσης που οργανώθηκε από το υπ. Εξωτερικών σε συνεργασία με την Aegean.

«Πολύ χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ, πρέπει να σας πω ότι ήταν μία από τις πιο δύσκολες αποστολές αυτή που οργανώσαμε, αλλά νομίζω ότι ως άνθρωπος που έχει ζώα δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να φύγει κανείς χωρίς να πάρει τα ζώα του μαζί», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους επαναπατρισθέντες για τις εμπειρίες τους, ενώ επισήμανε πως η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που μερίμνησε για την ασφαλή απομάκρυνση κατοικίδιων από την περιοχή του Κόλπου. «Πρέπει να σας πω ότι δημιουργήσαμε ένα προηγούμενο, διότι ήμασταν η πρώτη χώρα που καταφέραμε να κάνουμε μία τέτοια αποστολή», είπε, εκτιμώντας ότι και άλλες χώρες εξετάζουν πλέον να κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση.

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο πρωθυπουργός δημοσίευσε στιγμιότυπα από την «παρακάμερα» της επίσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Στα πλάνα καταγράφονται στιγμές από τη συνάντηση με τους επαναπατρισθέντες, ενώ την τιμητική του για μια ακόμη φορά είχε και ο πρωθυπουργικός σκύλος, ο Πίνατ.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα του βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνεται με χιούμορ στον Πίνατ, ζητώντας του να είναι ευγενής κατά την υποδοχή των άλλων ζώων συντροφιάς στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προκλήσεις και οι δυσκολίες τέτοιων επιχειρήσεων απεγκλωβισμού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει πως το Υπουργείο Εξωτερικών ασχολήθηκε από την πρώτη στιγμή με τη διοργάνωση δρομολογίων για την επιστροφή Ελλήνων πολιτών.

«Πρώτη μας προτεραιότητα, πάντα, ήταν η ασφάλεια των Ελλήνων και η δυνατότητα να επιστρέψουν αυτοί οι οποίοι το ήθελαν, και φυσικά να επιστρέψουν μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.