Γκίλφοΐλ: Οι ΗΠΑ είναι περήφανες που έχουν συμμάχους όπως η Ελλάδα

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι περήφανες που έχουν συμμάχους όπως η Ελλάδα και εργαζόμαστε καθημερινά για να αναβαθμίσουμε αυτή τη ζωτική συνεργασία», σημείωσε, μεταξύ άλλων, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή συναντήσεις της με Έλληνες αξιωματούχους και τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ.
Συγκεκριμένα, η κ. Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη κα τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια.
Οι συναντήσεις αυτές, σύμφωνα με την Αμερικανίδα πρέσβη «υπογράμμισαν τη δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας και την αμοιβαία μας δέσμευση στην άμυνα, τη θαλάσσια ασφάλεια και την κοινή ευημερία».
The United States is proud to have allies like Greece, and we work every single day to bring this vital partnership to new heights. Ambassador Whitaker @USAmbNATO and I had productive conversations with Foreign Minister Gerapetritis @GreeceMFA, Chief of the #HNDGS General… pic.twitter.com/BKyevQgYVj— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 19, 2026