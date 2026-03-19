Γκίλφοΐλ: Οι ΗΠΑ είναι περήφανες που έχουν συμμάχους όπως η Ελλάδα

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι περήφανες που έχουν συμμάχους όπως η Ελλάδα και εργαζόμαστε καθημερινά για να αναβαθμίσουμε αυτή τη ζωτική συνεργασία», σημείωσε, μεταξύ άλλων, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή συναντήσεις της με Έλληνες αξιωματούχους και τον πρέσβη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ.

Συγκεκριμένα, η κ. Γκίλφοϊλ συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Α/ΓΕΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη κα τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια.

Οι συναντήσεις αυτές, σύμφωνα με την Αμερικανίδα πρέσβη «υπογράμμισαν τη δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας και την αμοιβαία μας δέσμευση στην άμυνα, τη θαλάσσια ασφάλεια και την κοινή ευημερία».