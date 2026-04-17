Γ. Μυλωνάκης: «Παραμένει διασωληνωμένος και σε σταθερή κατάσταση» - Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Σε σταθερή κατάσταση, διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού για δεύτερο 24ωρο, παραμένει ο Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη την περασμένη Τετάρτη (15/4).

Σήμερα το πρωί το νοσοκομείο εξέδωσε νέο ιατρικό ανακοινωθέν, το οποίο αναφέρει: «Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο γιατρός που τον χειρούργησε, σε 10 με 15 ημέρες θα είναι ασφαλής μία εκτίμηση για την κατάσταση της υγείας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε λιποθυμικό επεισόδιο στο Μέγαρο Μαξίμου χθες το πρωί, κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ. Αμέσως μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό, όπου οι γιατροί μετά από εξετάσεις, διαπίστωσαν εγκεφαλικό ανεύρυσμα, με συνέπεια ο κ. Μυλωνάκης να διασωληνωθεί στη ΜΕΘ.

Στη συνέχεια, διενεργήθηκε μια ελάχιστα επεμβατική παρέμβαση που ονομάζεται εμβολισμός - στοχεύει στην απόφραξη παθολογικών αγγείων, ανευρυσμάτων, αγγειακών δυσπλασιών ή στη διακοπή παροχής αίματος σε όγκους - και η οποία σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Υγείας, «πήγε πολύ καλά».

«Είναι αρκετά νωρίς για εκτιμήσεις» δήλωσε μεταξύ άλλων ο γιατρός που τον χειρούργησε, κ. Ευτύχιος Αρχοντάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Πέμπτης, σημειώνοντάς μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μυλωνάκης θα παραμείνει διασωληνωμένος για μέρες ακόμη.

«Πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρωταρχικός στόχος ήταν ο αποκλεισμός του ανευρύσματος, ο οποίος και πέτυχε. Από εκεί και πέρα, όπως εξήγησε, το ζήτημα είναι πως θα ανταποκριθεί ο ασθενής στην αιμορραγία.

«Θα πρέπει να περάσουν δύο εβδομάδες για να μπορέσω να μιλήσω. Έχουμε ένα καλό χαρτί, ότι το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που βοηθάει και στην αντιμετώπιση επιπλοκών που μπορεί να έχει μία αιμορραγία. Η κατάστασή του είναι σταθερή αλλά κρίσιμη», πρόσθεσε.

Ο κ. Αρχοντάκης είπε ότι ο κ. Μυλωνάκης είχε τις αισθήσεις του, όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο, και πως η επέμβαση διήρκησε περίπου μισή ώρα με τρία τέταρτα.

Στο πλευρό του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε εκ νέου χθες το απόγευμα τον «Ευαγγελισμό», προκειμένου να ενημερωθεί απευθείας από τους γιατρούς για την πορεία της υγείας του στενού του συνεργάτη. Την ίδια ώρα, κύμα συμπαράστασης εκδηλώνεται από το σύνολο του πολιτικού κόσμου.