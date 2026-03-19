Γ. Κεφαλογιάννης στην αποφοίτηση πυροσβεστών: Η παρουσία σας θα συνδέεται με την ανάγκη για ασφάλεια

«Η παρουσία σας θα συνδέεται με την ανάγκη για ασφάλεια, για στήριξη, για αποκατάσταση», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, στην τελετή αποφοίτησης των πυροσβεστών επί θητεία, σηματοδοτώντας την ένταξη της πρώτης αυτής σειράς στο Πυροσβεστικό Σώμα και αναδεικνύοντας τον επιχειρησιακό και κοινωνικό ρόλο που καλούνται να υπηρετήσουν σε ένα περιβάλλον ολοένα πιο απαιτητικό.

Στον χαιρετισμό του, ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι νέοι πυροσβέστες εντάσσονται σε ένα Σώμα με έντονο θεσμικό και κοινωνικό αποτύπωμα, το οποίο, όπως ανέφερε, συμβολίζει ότι απέναντι στον κίνδυνο και την καταστροφή «η κοινωνία δεν είναι ανυπεράσπιστη, αλλά οργανωμένη, παρούσα και έτοιμη να αντιδράσει». Όπως επεσήμανε, γίνονται μέρος μιας διαδρομής που εξελίσσεται μέσα σε ένα φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, με τις κρίσεις να αποκτούν ολοένα πιο σύνθετα χαρακτηριστικά και με τις συνθήκες επιχειρησιακής ανταπόκρισης να αλλάζουν με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι στο παρελθόν.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «η τελετή αποφοίτησης αποκτά ιδιαίτερη θεσμική σημασία, καθώς αφορά στην πρώτη σειρά πυροσβεστών επί θητεία που ορκίζεται μετά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων στο πρώτο νομοσχέδιο που είχε φέρει ο κ. Κεφαλογιάννης ως υπουργός». «Με την ορκωμοσία της πρώτης αυτής “φουρνιάς”, η συγκεκριμένη θεσμική παρέμβαση αποκτά πλέον επιχειρησιακή υπόσταση στο πεδίο», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, ο κ. Κεφαλογιάννης στάθηκε ιδιαίτερα στη φύση της αποστολής που αναλαμβάνουν οι πυροσβέστες επί θητεία, σημειώνοντας ότι το μέτρο του σύγχρονου πυροσβέστη δεν είναι μόνο η τεχνική επάρκεια, αλλά κυρίως η ικανότητα να αντιλαμβάνεται κάθε φορά το πραγματικό περιεχόμενο της κατάστασης και να ανταποκρίνεται σε αυτό με σαφήνεια και συνέπεια.

Στο ίδιο πλαίσιο, έδωσε έμφαση και στην ευθύνη της Πολιτείας να στηρίζει έμπρακτα το έργο των στελεχών του Πυροσβεστικού Σώματος και να διαμορφώνει τις αναγκαίες συνθήκες για την εκπλήρωση της αποστολής τους. Όπως ανέφερε, η αποστολή αυτή δεν αφορά τον καθένα ξεχωριστά, αλλά το σύνολο της κοινωνίας, τη συλλογική ικανότητα της Πολιτείας να οργανώνει, να συντονίζει και να υποστηρίζει όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, ώστε ο κίνδυνος να αντιμετωπίζεται όχι ως αναπόφευκτο δεδομένο, αλλά με ευθύνη και σχέδιο.

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του, ο υπουργός ευχήθηκε καλή δύναμη στους νέους πυροσβέστες για τη διαδρομή που ανοίγεται μπροστά τους, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια πορεία που θα τους δοκιμάσει, αλλά και θα τους διαμορφώσει.

Στην τελετή χοροστάτησε ο αρχιμανδρίτης Νικόδημος Αθανασίου, ενώ παρέστησαν, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υποστράτηγος Παναγιώτης Κυπριωτέλης, ο διοικητής του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ), ταξίαρχος Κωνσταντίνος Κοσσιώρης, ο διοικητής του παραρτήματος της Σχολής Πυροσβεστών επί Θητεία, επιπυραγός Αλέξανδρος Βλαχογιάννης, συγγενείς και φίλοι των αποφοιτησάντων.