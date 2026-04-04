Ευ. Τουρνάς: Όλοι μαζί να δώσουμε τον αγώνα και το φετινό καλοκαίρι - Η Πυροσβεστική ενισχύεται

Ο Ευάγγελος Τουρνάς παρέλαβε από τον Γιάννη Κεφαλογιάννη το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τονίζοντας πως έχει μια κρίσιμη αποστολή, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στην ανάγκη ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Αναλυτικά ο κ. Τουρνάς ανέφερε: «Χαιρέτησα πριν από πέντε μήνες. Η ζωή μας κύκλους κάνει και μας ξαναφέρνει στο ίδιο σταυροδρόμι. Θα ήθελα λοιπόν, κύριε υπουργέ, κύριε υφυπουργέ, κύριοι γενικοί γραμματείς, κύριε Αρχηγέ, Στρατηγοί μου, αξιωματικοί, άνδρες και γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος, όλων των κατηγοριών. Αγαπητοί φίλοι, προσκεκλημένοι, κύριοι καθηγητές. Θα ήθελα να ξεκινήσω. Πρώτα από όλα νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα. Και μου έδειξε την εκτίμησή του, αναθέτοντάς μου αυτή την κρίσιμη αποστολή, αυτό το πολύ κρίσιμο και νευραλγικό πόστο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και αυτό με γεμίζει με επιπλέον ευθύνη και με την τεράστια προσπάθεια που θα πρέπει προσωπικά να καταβάλω και όλοι μαζί ως μια γροθιά να προσπαθήσουμε για την επιτυχία αυτής της αποστολής που μας ανατίθεται.

Και πάνω σε αυτό έχω σκοπό με αυτό τον τρόπο να δουλέψουμε όλοι μαζί σε συνεργασία με τις πόρτες ανοιχτές, να συνεννοούμαστε, να επικοινωνούμε καθημερινά, να ανιχνεύουμε πού μπορεί να είναι η απειλή από την κλιματική κρίση, από τις αλλαγές, από τη μετάλλαξη που έχει κάθε τόσο, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στα γεγονότα προληπτικά, έτσι ώστε να μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά.

Ήδη, όπως είπε ο κύριος υπουργός, έχουμε έναν μηχανισμό που είναι στο πλέον ώριμο στάδιο του έχει ενισχυθεί το Πυροσβεστικό Σώμα με ανθρώπινο δυναμικό και θα επιταχύνουμε και τις διαδικασίες για να προσληφθούν και οι επόμενοι εξακόσιοι, έτσι ώστε να τους έχουμε στη φετινή αντιπυρική περίοδο. Παράλληλα, το Πυροσβεστικό Σώμα ενισχύεται και με τα μέσα, με τα οχήματα, με τα εναέρια μέσα, με όλα αυτά τα οποία προβλέπονται μέσα από το πρόγραμμα, το πρόγραμμαΓης.

Και βέβαια έχουμε και εδώ την ευθύνη. Θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν να είμαστε να παρακολουθήσουμε από κοντά την ολοκλήρωση αυτών των προγραμμάτων, τα οποία μας είναι τόσο απαραίτητα. Βέβαια υπάρχει και το θεσμικό πλαίσιο, όπως είπατε, κύριε υπουργέ, το οποίο το συμπληρώσατε. Όσον αφορά το δόγμα, το επιχειρησιακό δόγμα και όσον αφορά τα επιχειρησιακά σχέδια πάνω στα οποία θα πατήσουμε για να δουλέψουμε.

Πράγματι, έχουμε έναν ισχυρό μηχανισμό που πλαισιώνεται από όλους τους φορείς της Πολιτικής Προστασίας, από τους την πολιτική προστασία των Περιφερειών και των Δήμων, ιδιαίτερα των Δήμων και βέβαια από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, τις Δασικές Υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δουλεύουμε πια μαζί.

Έχει γίνει κουλτούρα πλέον. Μετά από πολλά χρόνια καταφέραμε και επαναφέραμε τις δυνάμεις της πρόληψης και της αντιμετώπισης των φαινομένων. Όλοι μαζί να συνεργαζόμαστε και να δουλεύουμε. Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσουμε και πλαισιωμένοι από τους εθελοντές μας, που και αυτοί σε αυτόν τον τομέα έγινε μια σημαντική προσπάθεια και είμαστε κοντά τους.

Τους ενισχύουμε και θα συνεχίσουμε να τους ενισχύουμε γιατί αποτελεί μια πρόσθετη, έναν πολλαπλασιαστή ισχύος. Άρα λοιπόν, όλοι μαζί, ως μια γροθιά θα δώσουμε τον αγώνα και την προσπάθεια για να έχουμε την επιτυχία. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω πως πιστεύω στην ενότητα διοικήσεως και την ενότητα της προσπάθειας. Είναι θεμελιώδεις αρχές στις οποίες θα πρέπει να στηριχθούμε.

Όλοι μαζί λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε για την επιτυχία. Και η επιτυχία δεν είναι ευχή, πρέπει να είναι επιλογή. Άρα λοιπόν, όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα και το φετινό καλοκαίρι, όπως και πέρυσι, μέρα και νύκτα, όποτε χρειάστηκε, ακόμα καλύτερα για να έχουμε καλά αποτελέσματα, να έχουμε μια καλή αντιπυρική.

Κύριε υπουργέ, κλείνοντας, θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω για το έργο που κάνετε και είμαι πραγματικά συγκινημένος γιατί βρίσκομαι σε αυτή την θέση να σας αποχαιρετώ όπως κάνατε εσείς πριν από πέντε μήνες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το έργο το οποίο επιτελέσατε, για την προσπάθεια που κάνατε, για το ότι πήγατε πραγματικά τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας ένα βήμα πιο πέρα».

Κεφαλογιάννης: Αφήνω ένα Πυροσβεστικό Σώμα πιο ισχυρό από ποτέ

Με τη σειρά του ο απερχόμενος υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης ανέφερε: «Κατ’ αρχάς θα ξεκινήσω ότι είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση που παραδίδω σε έναν αγαπητό φίλο και συνεργάτη, ιδιαίτερα κατά την περίοδο την περσινή, τον Ευάγγελο Τουρνά. Έναν άνθρωπο που ούτως ή άλλως γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο. Έχει μια τεράστια εμπειρία και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινά η αντιπυρική περίοδος.

Συνεπώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στην ηγεσία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το αντικείμενο και δη τα επιχειρησιακά. Επιτρέψτε μου να πω ότι φεύγοντας νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση, καθώς αφήνω ένα Πυροσβεστικό Σώμα πιο ισχυρό από ποτέ και αναφέρομαι και στο θεσμικό πλαίσιο και στην ανθρώπινη ενίσχυση στην οποία υπήρξε τους τελευταίους 13 μήνες, αλλά και την ενίσχυση στα μέσα τόσο εναέρια όσο και επίγεια.

Θυμίζω ότι πριν από 13 μήνες, όταν ο πρωθυπουργός -και θα ήθελα με την ευκαιρία να τον ευχαριστήσω πραγματικά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε- μου ανέθεσε την ηγεσία του υπουργείου.

Ήμασταν μπροστά στην επικείμενη τότε αντιπυρική περίοδο. Έπρεπε να τρέξει πολύ γρήγορα ένας διαγωνισμός για τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες.

Μια κρίσιμη ενίσχυση για το Πυροσβεστικό Σώμα και από πέρυσι μέχρι φέτος με τις προσλήψεις, οι οποίες έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται ήδη για την φετινή περίοδο, θα είμαστε και 1.000 παραπάνω άτομα.

Συνεπώς, φέτος θα έχουμε την χαρά ως Πυροσβεστικό Σώμα να επιχειρούν 18.800 γυναίκες και άντρες στο Πυροσβεστικό Σώμα σε όλες τις κατηγορίες. Και θα ήθελα με την ευκαιρία πραγματικά να ευχαριστήσω όλους, αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, πυροσβέστες, εποχικούς, εθελοντές, πυροσβέστες, εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας, γιατί πραγματικά ο καθένας και η καθεμία δίνει τον καλύτερο εαυτό».