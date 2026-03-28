Ευ. Βενιζέλος: Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να κηρύττει την αυτονομία του, αλλά να συνοδεύεται από βαρύτητα προσώπων και θέσεων

Με επίθεση κατά της κυβέρνησης ξεκίνησε την ομιλία του ο Ευάγγελος Βενιζέλος στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Βενιζέλος μίλησε για μια συμπαγή και ελεγχόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που αντί να κυβερνά διαχειρίζεται υποθέσεις και αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση.

Ο πραγματικός απολογισμός κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η γενικευμένη κρίση των θεσμών είπε. «Στον δημόσιο βίο κυριαρχούν οι υποκλοπές. Μετά ήρθαν τα Τέμπη. Έπειτα ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η καθολική αίσθηση αδιαφάνειας και διαφθοράς. Στην οικονομία επικρατεί η αίσθηση της καθολικής φτώχειας με το 67% να νιώθει την υποβάθμιση των συνθηκών της ζωής του», υπογράμμισε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Για την κεντρική πολιτική σκηνή σημείωσε ότι υπάρχουν δύο αφηγήματα. Ένα κυβερνητικό αισιόδοξο και ένα αντιπολιτευτικό που τα βλέπει όλα αρνητικά. Περιέγραψε το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα ευθύνης και εξουσίας που θέτει ως στόχο τη νίκη του με τον ρόλο του πρωταγωνιστή των εξελίξεων. «Οι πολίτες δεν είναι αιχμάλωτοι των προηγούμενων πολιτικών τους επιλογών. Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες», τόνισε.

Με σαφείς αιχμές για τις εσωκομματικές τριβές σε σχέση με την αυτόνομη πορεία του κόμματος είπε χαρακτηριστικά: «Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διακηρύξει την πολιτική του αυτονομία. Ωστόσο πρέπει να συνοδεύεται από ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων».

Παράλληλα ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ως προτεραιότητα αναστήλωση των θεσμών, όχι μια κενή, δήθεν αντισυστημική οργή.