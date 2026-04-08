Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Στραβελάκη: «Η εκπομπή είναι τσιφλίκι σας;» - «Είμαι 40 χρόνια δημοσιογράφος» της απάντησε

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στον «αέρα» του OPEN, με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τον παρουσιαστή της εκπομπής «10 Παντού», Νίκο Στραβελάκη.

Η ένταση πυροδοτήθηκε όταν τέθηκε ερώτημα προς την κ. Κωνσταντοπούλου σχετικά με τις αντιδράσεις συγγενών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη για τη στάση της στη δίκη που ξεκίνησε πρόσφατα. Στην αρχική της αντίδραση, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας διαμαρτυρήθηκε ότι δεν της δίνεται ο απαραίτητος χρόνος να τοποθετηθεί, λέγοντας «δεν με αφήνετε να μιλήσω», με τον δημοσιογράφο να ανταπαντά πως επιθυμεί να υποβάλει την ερώτησή του.

Στη συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε προς τον Νίκο Στραβελάκη: «Θέλετε να προκαλέσετε μια αίσθηση διάρρηξης των συγγενών ή των συνηγόρων» και εκείνη τη στιγμή ο παρουσιαστής διέκοψε λέγοντας «δεν θέλω να προκαλέσω καμία αίσθηση, σας ρωτώ για να απαντήσετε και μου αποδίδετε κατηγορίες» και πρόσθεσε: «Αν η απάντησή σας είναι 12 λεπτά σε μια συνέντευξη 20 λεπτών, απλώς θα σας παρακολουθούμε να μιλάτε. Δεν θα κάνουμε διάλογο. Επειδή είστε υπέρ του διαλόγου, για αυτό σας ρωτάω».

Σε εκείνο το σημείο η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρει στην υπόθεση δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου του 2008 στα Εξάρχεια. «Ακούστε κύριε Στραβελάκη, εγώ ήμουν συνήγορος και στην υπόθεση Γρηγορόπουλου όπου ξέρετε πολύ καλά ότι με ένα πλαστό βίντεο που προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων που παρουσιάζατε εσείς, πήγαν να παρουσιάσουν τη δολοφονία σαν δήθεν επίθεση». Ο παρουσιαστής αντέδρασε άμεσα λέγοντας αρκετές φορές «δεν θυμάστε καλά» και στη συνέχεια ανέβηκαν οι τόνοι με τον Νίκο Στραβελάκη να λέει: «Εγώ πήρα θέση και είπα σε αυτό το δελτίο ''βγάλτε τον ήχο γιατί είναι πλαστός''. Εγώ το είπα! Μην το παραλείπετε. Εγώ είπα στον αέρα ''βγάλτε τον ήχο είναι πλαστός'' και υπάρχει, έχει μεταδοθεί».

«Υφίσταμαι μια επίθεση εδώ» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου τονίζοντας ξανά ότι δεν της επιτρέπει να απαντήσει στις ερωτήσεις που της θέτουν ο ίδιος και η συμπαρουσιάστριά του Μίνα Καραμήτρου.



Αφότου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ξεκίνησε να απαντά σε ερώτηση της Μίνας Καραμήτρου, ο Νίκος Στραβελάκης επανήλθε λέγοντας: «Δεν έχετε το δικαίωμα να αλλοιώνετε πραγματικά προσωπικά που με θίγουν προσωπικά. Δεν έθιξα εγώ την υπόθεση Γρηγορόπουλου».

«Εσείς δημιουργήσατε εντύπωση τότε και πήγαμε στο δικαστήριο με τον Κορκονέα να λέει ότι αυτό το βίντεο είναι η αλήθεια. Κάναμε αγώνα στο δικαστήριο να αποδείξουμε ότι ήταν πλαστό το βίντεο που προβάλατε με τον Κορκονέα να το επικαλείται» απάντησε η Κωνσταντοπούλου σε υψηλές εντάσεις με τον Στραβελάκη να λέει «δεν καταλαβαίνω γιατί με στοχοποιείτε».

