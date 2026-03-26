«Είναι ή δεν είναι σημαντικό;» – Το νέο βίντεο της ΟΝΝΕΔ για την 6η διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού

Αυτήν την εβδομάδα, και λίγο νωρίτερα από τις 18:00, ώρα που συνηθίζεται η ΟΝΝΕΔ να παρουσιάζει το εβδομαδιαίο της βίντεο, ήρθε μια είδηση με ιδιαίτερη σημασία, αυτή τη φορά με θέμα τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού.

Με μια γρήγορη αναδρομή στα τελευταία χρόνια, το βίντεο καταγράφει τη διαδρομή των αυξήσεων.

Το 2019, ο κατώτατος μισθός βρισκόταν στα 650€.

Το 2022, στα 663€.

Το 2023, ανέβηκε στα 780€.

Το 2024, στα 830€.

Το 2025, στα 880€.

Και πλέον, για το 2026, διαμορφώνεται στα 920€.

Μια διαδρομή που αποτυπώνει απόλυτα το στόχο που έθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το 2023: κατώτατος μισθός στα 950€ έως το 2027. Μια δέσμευση που υλοποιείται βήμα-βήμα.

Και κάπου εκεί τίθεται το ερώτημα:

Είναι ή δεν είναι σημαντικό;

Η νέα αύξηση προέκυψε μετά από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση των εισοδημάτων.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει συνολικά την αγορά εργασίας, καθώς συμπαρασύρει τις τριετίες και τα επιδόματα στον ιδιωτικό τομέα, ενώ λειτουργεί και ως βάση για τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο.

Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική επιλογή,αλλά εργαλείο στήριξης της κοινωνίας απέναντι στις διαρκείς πληθωριστικές πιέσεις.

Και τελικά, το ερώτημα επιστρέφει. Είναι ή δεν είναι σημαντικό;

Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι πολύ σημαντική!