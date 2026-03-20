Κυρ. Μητσοτάκης: Με τη νέα συλλογική σύμβαση στηρίζουμε έμπρακτα την εστίαση, έως 25% αύξηση στον κατώτατο μισθό

Για την υπογραφή υπογραφή συλλογικής σύμβασης στον κλάδο του επισιτισμού, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, σημειώνοντας τα σημαντικά μισθολογικά οφέλη που φέρνει στους εργαζόμενους.

«Εάν δουλεύεις στην εστίαση, αυτό το βίντεο σε αφορά. Κι αν δεν δουλεύεις στείλτο ε κάποιον φίλο ή φίλη που δουλεύει», αναφέρει αρχικά ο πρωθυπουργός.

Και τονίζει: «Υπογράφηκε νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισιτισμό. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια: αυξήσεις στους μισθούς σας, μιλάμε για αυξήσεις πάνω από 6% έως 25% στον κατώτατο μισθό.»

«Πλέον ο κατώτατος μισθός στην εστίαση διαμορφώνεται από 930 έως 1.100 ευρώ, μαζί με επιδόματα έως 10% για εποχική δουλειά κι έως 15% για τουριστική εκπαίδευση», προσθέτει και επισημαίνει ότι «η εξέλιξη αυτή αφορά σε 400.000 εργαζομένους δηλαδή το 15% των μισθωτών στη χώρα.

«Με τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας στηρίζουμε έμπρακτά όλους τους εργαζόμενους στον χώρο της εστίασης», καταλήγει.

