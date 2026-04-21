Real Polls: Πάνω από 30% η ΝΔ - Διαφορά 15 μονάδων από ΠΑΣΟΚ, «όχι» από το 61% σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Σαφές και διευρυμένο προβάδισμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος της RealPolls για το Protagon, με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 30,6%. Σε σημαντική απόσταση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 15,3%, ενώ στην τρίτη θέση κατατάσσεται η Πλεύση Ελευθερίας με 10,7%, σύμφωνα με τα ευρήματα της μέτρησης.

Στην επόμενη βαθμίδα διαμορφώνεται η εικόνα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, με την Ελληνική Λύση να καταγράφει 7% και το ΚΚΕ 6,3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 5,1%, εμφανίζοντας επίδοση χαμηλότερη από άλλα κόμματα του αντιπολιτευτικού φάσματος, ενώ το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 5,4%. Ακόμη χαμηλότερα κινούνται τα μικρότερα πολιτικά σχήματα: η Φωνή Λογικής στο 3,7%, οι Δημοκράτες στο 1,9%, η Νίκη στο 0,8%, η Νέα Αριστερά στο 0,6% και οι Σπαρτιάτες στο 0,1%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το υψηλό ποσοστό της κατηγορίας «άλλο κόμμα», που ανέρχεται στο 12,5%, στοιχείο που καταδεικνύει έντονη ρευστότητα στο εκλογικό σώμα και αφήνει περιθώρια για ενίσχυση μικρότερων ή νεοεμφανιζόμενων σχημάτων.

Στην πρόθεση ψήφου, το ποσοστό της ΝΔ ανέρχεται στο 24,6%. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 10,4%, ενώ έπονται η Πλεύση Ελευθερίας με 6,1%, η Ελληνική Λύση με 5,8% και το ΚΚΕ με 5,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 3,8% και το ΜέΡΑ25 στο 3,4%. Η Φωνή Λογικής καταγράφεται στο 2,7%, οι Δημοκράτες στο 1,5%, ενώ η Νίκη (0,8%), η Νέα Αριστερά (0,6%) και οι Σπαρτιάτες (0,1%) παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

Σημαντικό παραμένει το ποσοστό των αναποφάσιστων, το οποίο ανέρχεται στο 18%, υποδηλώνοντας ανοιχτό πεδίο μετακινήσεων. Παράλληλα, το 2,7% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά, το 1% ότι δεν θα συμμετάσχει στην ψηφοφορία και το 0,7% ότι προτίθεται να ψηφίσει λευκό.

Τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Στην ερώτηση για την πιθανότητα ψήφου για το κόμμα Τσίπρα, το 12,3% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι θεωρεί «πολύ πιθανό» να το στηρίξει (από 9,6% τον Μάρτιο), ενώ το 7,4% απαντά «αρκετά πιθανό» (από 5,8%).

Ωστόσο, η απορριπτική στάση παραμένει κυρίαρχη, καθώς το «καθόλου πιθανό» είναι στο 67% (από 69,6%), και εξακολουθεί να αποτυπώνει ότι περίπου δύο στους τρεις πολίτες αποκλείουν την επιλογή ενός κόμματος υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

Για το κόμμα Καρυστιανού, το 21,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά πιθανό» να το ψηφίσει, ωστόσο υπερτερεί η αρνητική ψήφος με ποσοστό 61,7%

Πρόωρες κάλπες, ΟΠΕΚΕΠΕ και κριτήρια ψήφου

Ως προς το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, η κοινή γνώμη εμφανίζεται μοιρασμένη. Το 51,1% εκφράζει θετική άποψη, με το 33,3% να απαντά «σίγουρα ναι» και το 17,8% «μάλλον ναι». Αντίθετα, το 43,1% τοποθετείται αρνητικά, εκ των οποίων το 21,8% δηλώνει «μάλλον όχι» και το 21,3% «σίγουρα όχι».

Κυρίαρχο κριτήριο για την ψήφο στις επόμενες εκλογές αναδεικνύεται η οικονομία και η καθημερινότητα, που συγκεντρώνει 35,5%, με βασικές παραμέτρους τον πληθωρισμό, το επίπεδο των μισθών και τη φορολογική επιβάρυνση. Ακολουθούν τα ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς με 33,9%, επιβεβαιώνοντας τη βαρύτητα των θεσμικών και ηθικών παραμέτρων στην εκλογική συμπεριφορά.

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στάση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, περιορισμένο ποσοστό 23,7% υιοθετεί την άποψη ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει πολιτικά παιχνίδια» (11,6% «συμφωνώ» και 12,1% «μάλλον συμφωνώ»). Αντιθέτως, το 66,6% διαφωνεί.

Τέλος, στο ζήτημα του ρουσφετιού, το 9,4% δηλώνει ότι έχει κάνει προσωπική χρήση, ενώ το 29,2% αναφέρει ότι αντίστοιχη πρακτική έχει υιοθετηθεί από άτομα του περιβάλλοντός του. Συνολικά, το 38,6% καταγράφει άμεση εμπειρία, έναντι 59,1% που δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχετική εμπλοκή.

Η πανελλαδική δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 18 Απριλίου έως και 20 Απριλίου σε δείγμα 1.631 ατόμων άνω των 17 ετών και με δικαίωμα ψήφου στις εθνικές εκλογές.