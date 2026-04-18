Δ. Μαρκόπουλος: Θα υπερψηφίσω την άρση ασυλίας βουλευτών – Ο Λαζαρίδης στοχοποιήθηκε γιατί ήταν εισηγητής στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος αναφέρθηκε στις άρσεις ασυλίας των 11+2 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Μαρκόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, τόνισε ότι θα υπερψηφίσει την άρση ασυλίας των συναδέλφων του, καθώς είναι κάτι που έχουν ζητήσει και οι ίδιοι και όπως είπε «δείχνει και την ποιότητα των συναδέλφων».

Σύμφωνα με τον κ. Μαρκόπουλο εκτός από το αίτημα των βουλευτών και ο πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής προανήγγειλε «παρέμβαση ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα σχετικά με τη Δικαιοσύνη».

«Νομίζω ότι από τη στιγμή που οι συνάδελφοι έχουν ζητήσει την άρση των ασυλιών τους για να πάνε στη Δικαιοσύνη όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να ολοκληρωθεί η πορεία των υποθέσεων τους, να βρουν το δίκιο τους. Πιστεύω στο δίκιο των συναδέλφων και εγώ θεωρώ ότι η υπερψήφιση της άρσης ασυλίας όλων αυτών των συναδέλφων είναι μια θετική ψήφος για την προώθηση των υποθέσεων τους. Επομένως, αν θέλετε την άποψή μου εγώ, θα τις υπερψηφίσω γιατί είναι και αίτημα των συναδέλφων», είπε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα έφερε κι ένα προσωπικό παράδειγμα σε μία αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του κόμματος «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο», Στέφανο Κασσελάκη.

«Πριν από λίγο διάστημα εγώ προσωπικά είχα ζητήσει την άρση της ασυλίας μου για έτσι όπως εγώ την θεωρώ πολύ αδύναμη αγωγή στο όριο του φαιδρού από τον κύριο Κασσελάκη. Πάρα πολλοί συνάδελφοι ήρθαν και μου λένε δεν ψηφίζουμε γιατί εξέφρασες τη γνώμη σου. Εγώ τους ζήτησα προσωπικά να μου δώσουν την ευκαιρία γιατί πιστεύω στην αθωότητά μου να πάω στα δικαστήρια με τον κύριο Κασσελάκη και να τον κερδίσω. Υπερψηφίστηκε, αλλά κάποιοι λίγοι συνάδελφοι θεώρησαν ότι ήταν εντός των καθηκόντων μου και δεν ψήφισαν», σημείωσε.

«Εάν κάποιος από τους συναδέλφους είχε πει εγώ δεν θέλω την άρση της ασυλίας μου, ενδεχομένως η συζήτηση θα ήταν κάπως διαφορετική. Από τη στιγμή όμως που όλοι και επαναλαμβάνω κατά τη γνώμη μου και σωστά και δείχνει και την ποιότητα, δεύτερη φορά το λέω των συναδέλφων. Από τη στιγμή που ζητάνε την άρση ασυλίας νομίζω και επειδή προδιαγράφεται και ένας διάδρομος, ώστε να πάνε οι υποθέσεις στη Δικαιοσύνη γρήγορα, να μην πάρει μια τεράστια χρονική διάρκεια όλο αυτό το πράγμα και πάνε οι συνάδελφοι με εκκρεμότητα στη Δικαιοσύνη, ως υποψήφιοι», προσέθεσε.

«Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η υπερψήφιση της άρσης των ασυλιών τους είναι προς τη θετική κατεύθυνση, γιατί θα τους δοθεί η ευκαιρία ακριβώς να πάνε στη διαδικασία. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι εξ αυτών θα δικαιωθούν και θα μπορέσουν να πάνε στους συμπολίτες τους και θα πουν εμείς πλέον είμαστε εντάξει με δικαστικές αποφάσεις. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να προδιαγράψει έναν διάδρομο γρήγορης επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης δεν μπορεί το πολιτικό σύστημα της χώρας να είναι σε ομηρεία. Δεν μπορεί συνάδελφοι, επειδή έστειλαν ένα mail ή για 190 ευρώ να διασύρονται. Επομένως θα φτιαχτεί αυτός ο διάδρομος, το είπε ο Πρωθυπουργός για να πάνε γρήγορα στην Δικαιοσύνη να δουν τις υποθέσεις τους και να αποδοθούν, όπως εγώ το πιστεύω ειλικρινά και ποντάρω σε αυτό, να αποδοθούν όπως πρέπει στην κοινωνία με ψηλά το κεφάλι, να πάνε να κάνουν τις εκλογές τους», σημείωσε ακόμα.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ανέφερε ότι ο ίδιος ήταν από τους πρώτους βουλευτές το καλοκαίρι που είχε πει ότι πρέπει να την αφήσουν να κάνει τη δουλειά τους και έκανε δύο παρατηρήσεις ότι δεν έχει ξαναδεί δικογραφία, η οποία να γίνεται χαρτοπόλεμος και δεύτερον δεν έχει δει δικογραφία να έρχεται σε δόσεις σαν σήριαλ.

«Προφανώς για να το λέω αυτό, δεν είμαι κάποιος που δεν σέβομαι την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Αντιθέτως, ο Πρωθυπουργός επίσης ήταν ξεκάθαρος στην τοποθέτησή του την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή. Είπε ξεκάθαρα για σεβασμό αυτού του νέου θεσμού. Αν θέλετε πάντα όταν κάτι είναι νέο, είναι και υπό μια δοκιμή, υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής ενός νέου θεσμού. Άρα τη σεβόμαστε και επιμένω ότι εγώ ήμουν αυτός που είπε να αφήσουμε την Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της», είπε αρχικά.

Θύμισε μάλιστα ότι τον Οκτώβρη η Ευρωπαία εισαγγελέας, η κυρία Κοβέσι «είχε γίνει δεκτή από σειρά υπουργών, άνοιξαν οι πόρτες των υπουργείων και επιταχύνθηκε όσο μπορέσαμε και η δουλειά της με σεβασμό».

Ωστόσο επικαλούμενος την ιδιότητα του βουλευτή ο κ. Μαρκόπουλος στάθηκε σε δύο ζητήματα.

Το πρώτο, είναι σύμφωνα με τον κ. Μαρκόπουλο ότι από το φθινόπωρο και έπειτα και πριν έρθει η δικογραφία στη Βουλή και όπως φαίνεται και από διαλόγους και αποσπάσματα στη Βουλή, «πολιτικοί αρχηγοί προσδιόριζαν μέχρι και τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα είναι μπλεγμένα είχαν γίνει χαρτοπόλεμος».

«Το δεύτερο, το οποίο πρέπει να επισημάνω εδώ. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ζούμε κάποιο σήριαλ τηλεοπτικό. Δικογραφία, επεισόδιο ένα, δικογραφία ένα, επεισόδιο δύο, δικογραφία δύο. Ως δημοσιογράφος, 25 χρόνια και πολύ έμπειρος γύρω από υποθέσεις διαφθοράς και ως πολιτικός επτά χρόνια με μεγάλη εμπλοκή σε σειρά προανακριτικών και εξεταστικών επιτροπών. Δεν σας κρύβω δεν έχω ξαναδεί δικογραφία η οποία πρώτον να γίνεται χαρτοπόλεμος, δηλαδή να μαθαίνουμε τα ονόματα από πολιτικούς αρχηγούς και από μέσα αντιπολιτευόμενα. Και ταυτόχρονα να γίνεται τέτοιου είδους σαλαμοποίηση της δικογραφίας. Το λέω καλόπιστα ως απορία. Είναι μια πρακτική που δεν σας κρύβω με προβληματίζει. Εμμένω στον σεβασμό μου στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Προφανώς το έργο της να προχωρήσει τα ζητήματα. Ενδεχομένως όμως ως νέος θεσμός, το βηματισμό της να μην τον έχει βρει ακριβώς όπως θα έπρεπε. Εδώ είμαστε. Δημοκρατία έχουμε», προσέθεσε.

Παράλληλα έκανε μία σύγκριση με την υπόθεση Novartis από την οποία όπως είπε «η παράταξη αυτή υπέφερε λιγότερο από δέκα χρόνια πριν».

«Το ΠΑΣΟΚ θέλει να το ξεχάσει. Ο κ. Βενιζέλος μάλλον η μνήμη του είναι ασθενής το τελευταίο διάστημα. Εμείς όμως ως Νέα Δημοκρατία το θυμόμαστε. Διασύρθηκαν με την υπόθεση της Novartis, 10 πολιτικοί πρώτης γραμμής, δυο πρώην πρωθυπουργοί, ένας ακόμη αρχηγός κόμματος, πρωτοκλασάτοι υπουργοί με ψευδομάρτυρες που έστησαν στα μανταλάκια στελέχη της παράταξής μας. Το ΠΑΣΟΚ για την ιδιοτέλεια του μάλλον έχει πάθει αμνησία. Εμείς λοιπόν το θυμόμαστε αυτό.

Και επειδή αυτή η παράταξη έχει διασυρθεί, να σας θυμίσω και για ποιο λόγο, όπως έλεγε ο κ. Πολάκης, γιατί έχει και εκλογές να κερδίσει. Είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε τέτοιου είδους θέματα», είπε χαρακτηριστικά.

Σχολίασε πως «ήταν μια υπόθεση της ελληνικής δικαιοσύνης, εδώ είναι ευρωπαϊκή εισαγγελία και με Έλληνες δικαστικούς πέραν της κυρίας Κοβέσι. Εγώ λοιπόν λέω χωρίς βάζω το θέμα σαν μια αίσθηση της παράταξής μας, επειδή κάποιοι παίξανε παιχνίδια, επαναλαμβάνω γιατί είχανε εκλογές να κερδίσουν με προστατευόμενους ψευδομάρτυρες που αμείβονταν και αυτά κατέρρευσαν. Αυτή η παράταξη αρκετά υπέφερε. Υπάρχει λοιπόν και είναι λογικό μια αυξημένη ευαισθησία γι’ αυτά τα ζητήματα».

«Ο Μακάριος Λαζαρίδης πέρασε μια φάση πολύ μεγάλης ανθρωποφαγίας εις βάρος του επειδή ήταν εισηγητής της ΝΔ στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ»

Αναφερόμενος στο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τον κ. Λαζαρίδη αναγνώρισε ότι «έχει δημιουργηθεί μια πολιτική κατάσταση και μια πολιτική κινητικότητα γύρω από αυτό το θέμα. Έχει δώσει τις εξηγήσεις του ο συνάδελφος, έχει τοποθετηθεί ο Μακάριος Λαζαρίδης».

Ο κ. Μαρκόπουλος δεν σχολίασε τι θα έπραττε ο ίδιος αν ήταν στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη. «Δεν είμαι στη θέση του», είπε χαρακτηριστικά. «Με τον Μακάριο είμαστε συνάδελφοι και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, είμαστε η ίδια γενιά βουλευτών. Βγήκαμε το 2019, είμαστε επτά χρόνια μαζί συνάδελφοι. Έχει τον δικό του τρόπο λειτουργίας. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό και στη θέση του συναδέλφου. Καθένας από μας λειτουργεί διαφορετικά», προσέθεσε.

Ωστόσο υποστήριξε ότι ο «Μακάριος Λαζαρίδης πέρασε μια φάση πολύ μεγάλης ανθρωποφαγίας εις βάρος του και αυτό γιατί ήταν εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Έκανε άστοχες δηλώσεις αν θέλετε τις τελευταίες ημέρες και ο ίδιος χαίρομαι γιατί το ανακάλεσε. Όμως βάλτε λίγο και την πίεση αυτού του ανθρώπου όλους τους προηγούμενους μήνες με μία διαδικασία ανθρωποφαγίας, επαναλαμβάνω, μόνο και μόνο γιατί ήταν εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ», προσέθεσε.

Παράλληλα εξέφρασε πυρά προς την αντιπολίτευση σχολιάζοντας ότι είναι «πάγια τακτική να στοχοποιεί μαχητικά στελέχη. Είναι μια πάγια στρατηγική. Βέβαια έτσι είναι και το πολιτικό παίγνιο, το αντιλαμβάνομαι. Όταν ανταλλάσσεις πυρά θα φας και πυρά».