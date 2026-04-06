Δ. Βαρτζόπουλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ουδέποτε ζήτησα, ούτε προέτρεψα σε οποιαδήποτε παραβίαση νόμου

Ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, που παραιτήθηκε πριν από λίγα 24ωρα από υφυπουργός Υγείας λόγω της αναφοράς του ονόματός του στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζει σε δήλωσή του ότι είναι σαφές πως η υπόθεσή του δεν αφορά «καμία πράξη» που να ζημίωσε τον εθνικό ή τον ενωσιακό προϋπολογισμό.

Η δήλωση Βαρτζόπουλου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Με ένα πολύ σύντομο γραπτό μήνυμα έθεσα στον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ το απόλυτα εύλογο θέμα ενός μικρού κτηνοτρόφου από την περιφέρειά μου, σημειώνοντας την διαθεσιμότητα οιωνδήποτε απαραίτητων εγγράφων, που θα βοηθούσαν.

Στο τέλος ερώτησα, εάν τούτο είναι δυνατόν, να γίνει, και μάλιστα βάζοντας - για να δώσω έμφαση - ΔΥΟ ερωτηματικά ( «Γίνεται;;»).

Είναι προφανές ότι ουδέποτε εζήτησα, πολλώ δε μάλλον ουδέποτε προέτρεψα σε οιαδήποτε παραβίαση οιουδήποτε νόμου!.

Από την απλή ανάγνωση του γραπτού μηνύματος, που απέστειλα, γίνεται σαφές ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα, που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτού. Όπως είναι και από την ανάγνωση της δικογραφίας απολύτως σαφές, η περίπτωση του αμέσως ενδιαφερόμενου δεν αφορά καμία παράνομη πράξη, καμία πράξη που ζημίωσε έστω και κατ' ελάχιστον τον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό.

Η δική μου αντίληψη για τον ρόλο μου ως βουλευτού είναι να ίσταμαι ανά πάσα στιγμή αρωγός και συμπαραστάτης σε κάθε δίκαιο, εύλογο αίτημα και πρόβλημα κάθε συμπολίτη μου, ιδίως αυτών που δεν μπορούν, ταλαιπωρούνται και υποφέρουν.

Και πολύ φοβούμαι ότι δυστυχώς για αυτό διώκομαι τώρα. Είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια. Συνεχίζω, με καθαρή συνείδηση, να υπηρετώ τον τόπο μας και τους πολίτες της Β’ Θεσσαλονίκης!».