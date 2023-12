Δ. Αναγνωστόπουλος: Ο ψηφιακός βοηθός του gov.gr θα μας βοηθάει να αξιοποιούμε όλο τον πλούτο υπηρεσιών

Στον ψηφιακό βοηθό του gov.gr αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, στο πλαίσιο του 34th Greek Economic Summit. Όπως χαρακτηριστικά είπε, είναι ένα βασικό έργο με το οποίο «εμπλουτίζεται μια σύγχρονη και εξυπηρετική και πλούσια πλατφόρμα. Ο προσωπικός βοηθός θα μπορεί να μας βοηθάει να αξιοποιούμε όλο τον πλούτο υπηρεσιών. Το να εμπλουτίζει κανείς και να δίνει πρόσθετες δυνατότητες είναι πολύ θετικό. Με τον τρόπο αυτόν πιστεύουμε ότι θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την προσβασιμότητα».

Ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε ότι «πέρα από το gov.gr υπάρχει και ο MITOS, ο οποίος είναι το μητρώο διαδικασιών όλου του Δημοσίου, δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη, ο οποίος δεν ξέρει πολλά πράγματα και θα ήθελε απλώς να εξυπηρετηθεί, να κάνει τη δουλειά του με έναν τρόπο που θα είναι πιο εύκολος». Χαρακτήρισε, μάλιστα, τον προσωπικό βοηθό του gov.gr ως ένα μεγάλο βήμα «που μπορεί να συνδυαστεί και με πολλά άλλα βήματα στη συνέχεια, τα οποία προγραμματίζουμε. Υπάρχουν τόσες μεγάλες δράσεις που μπορούν να γίνουν για να βελτιώσει κανείς το επίπεδο των υπηρεσιών που λαμβάνουμε από την ανάλυση των δεδομένων σε επίπεδο δημογραφικό, εργασιακό, φορολογικό. Είναι απλώς η αρχή». Φυσικά, πάντα λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Λουρίδας, associate professor, department of Management Science and Technology, Athens University of Economics and Business, υπογράμμισε ότι «η φιλοδοξία είναι να αποτελεί κάποια διεπαφή διαλόγου με τον χρήστη. Γίνεται αξιοποίηση των μοντέλων της ΑΙ (Τεχνητής Νοημοσύνης) σε συνδυασμό με τα δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται στο gov.gr. Επομένως, ο πολίτης μπορεί να ρωτάει και ο ψηφιακός βοηθός να εξηγεί τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτό είναι η αρχή διότι βασίζεται στις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν, ωστόσο μπορεί να προχωρήσει και πιο πέρα αν αξιοποιήσουμε και τις πληροφορίες, τα δεδομένα από τις αλληλεπιδράσεις του χρήστη, οι οποίες πολλές από αυτές είναι επαναλαμβανόμενες.

Θα μπορούσε λοιπόν ένας ψηφιακός βοηθός στο μέλλον να μας βοηθάει, να μας δίνει έτοιμη μια υπεύθυνη δήλωση - προσυμπληρωμένη - για κάτι παρεμφερές που κάναμε στο παρελθόν. Αυτό προϋποθέτει μια χρήση και των δεδομένων που έχουμε από τους πολίτες, σεβόμενοι την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες πάνω σε αυτές τις τεχνολογίες». Ο κ. Λουρίδας αναφέρθηκε και στα πολλαπλασιαστικά οφέλη που μπορεί να υπάρχουν, όπως «το γλωσσικό μοντέλο που χρειάζεται στην ανάπτυξη του ψηφιακού βοηθού, το οποίο να γνωρίζει καλά ελληνικά. Εμείς ως Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) έχουμε ξεκινήσει να φτιαχτεί ένα τέτοιο γλωσσικό μοντέλο, το οποίο θα το δώσουμε για χρήση στην ακαδημαϊκή κοινότητα ή οποιονδήποτε άλλον τομέα στην ελληνική κοινότητα για περαιτέρω εφαρμογές».

Παράλληλα, ο κ. Αναγνωστόπουλος μίλησε και για τα έργα που σχεδιάζονται και θα ενσωματώνουν την τεχνητή νοημοσύνη στη δημόσια διοίκηση, όπως για έργα για τους φορολογικούς ελέγχους, έργα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, τον τουρισμό.

Όσον αφορά στο κομμάτι των υποδομών ο κ. Αναγνωστόπουλος τόνισε ότι «είναι κρίσιμο, πρέπει να έχουμε μια διττή προσέγγιση, θα πρέπει από κάθε κατασκευαστή να παίρνουμε το καλύτερο και θα πρέπει να έχουμε δώσει τη δυνατότητα στους φορείς του Δημοσίου να αξιοποιήσουν τα πράγματα που έχουν τώρα ανάγκη κι όχι να το κάνουν μετά από πέντε ή δέκα χρόνια γιατί θα έχουμε χάσει το τρένο, το οποίο πρέπει να προλάβουμε, να πιάσουμε». Για κόστος των υποδομών έκανε λόγο ο κ. Λουρίδας και τόνισε ότι «ως ΕΔΥΤΕ έχουμε επενδύσει και δίνουμε στα πανεπιστημιακά ιδρύματα υποδομές οι οποίες είναι για χρήση τεχνητής νοημοσύνης».

Τέλος, στο ζήτημα που αφορά τη νομοθετική προσέγγιση για αυτές τις αναδυόμενες τεχνολογίες ο κ. Αναγνωστόπουλος επεσήμανε ότι «από τη μια έχουμε την καινοτομία και από την άλλη την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αυτή η συζήτηση είναι διεθνής» ανέφερε, και πρόσθεσε ότι «πρέπει να κινηθούμε σε διεθνές επίπεδο, όχι περιοριστικά στη δική μας τη χώρα, και δη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας ως προτεραιότητα τα δικαιώματα του πολίτη, και από την άλλη να ενισχύσουμε την καινοτομία». Έκανε, μάλιστα, λόγο για αναγκαιότητα λειτουργίας των κατάλληλων θεσμικών κέντρων «για να μπορέσουμε να ελέγχουμε κάτι για το οποίο όλοι ενδιαφερόμαστε και ανησυχούμε σε κάποιο βαθμό».

Την ανησυχία του εξέφρασε και ο κ. Λουρίδας, ο οποίος ανέφερε ότι «η πληροφορική εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από τη νομική επιστήμη, υπάρχει μια ανησυχία ότι μέχρι να ρυθμιστεί το κανονιστικό πλαίσιο θα είναι πολύ αργά, άρα η ελπίδα μου είναι να γίνει κάτι όσο πιο γρήγορα γίνεται».