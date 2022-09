Αναβλήθηκε η συνάντηση Κυρ. Μητσοτάκη - Φον ντερ Λάιεν

Το προγραμματισμένο δείπνο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω αναχώρησης της Προέδρου της Κομισιόν για τις Βρυξέλλες, μετά την ακύρωση της Ευρωμεσογειακής Συνόδου στην Ισπανία.

Η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, στη Σόφια.

PM @kmitsotakis and her have agreed to replace their planned dinner this evening in Athens with a meeting in Sofia on Saturday, in the margins of the inauguration of the gas interconnector between Bulgaria and Greece #IGB.