Αιχμές Βορίδη για Σκέρτσο: Οι εξωκοινοβουλευτικοί να μην κάνουν κριτική αφ'υψηλού σε εμάς που διεκδικούμε την ψήφο

Σαφείς αιχμές κατά του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου άφησε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, έπειτα από τις δηλώσεις που είχε κάνει αναφορικά με τις σχέσεις βουλευτών και πολιτών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Βορίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολτικών 90,1, επεσήμανε πως «καλό είναι να μην γίνεται κριτική αφ' υψηλού», τονίζοντας το γεγονός ότι αποτελεί προσωπική επιλογή του πρωθυπουργού, του οποίου η κυβέρνηση βασίζεται στην εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου, την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Είμαι με πολίτες και ακούω αιτήματα, δεν είμαι σπίτι μου

«Εγώ ήμουν με πολίτες χθες το βράδυ μετά την ψηφοφορία στη Βουλή, δεν ήμουν στο σπίτι. Ακούω τα αιτήματα των πολιτών και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Το να συζητήσουμε όσοι τριβόμαστε χρόνια με τον κοινοβουλευτισμό, μπορεί να γίνει, αλλά κάποιοι των οποίων η νομιμοποίηση προέρχεται από τον πρωθυπουργό, του οποίου η κυβέρνηση αντλεί νομιμοποίηση από τους βουλευτές, δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις, δεν μπορούν να ασκούν έτσι κριτική», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης.

«Το ζήτημα βρίσκεται στον χώρο της πολιτικής δεοντολογίας, αλλιώς θα ασκήσω κριτική εγώ και αλλιώς κάποιος που δεν βρίσκεται σε αυτήν τη βαθμίδα. Το 41% το έφερε ο πρωθυπουργός, αλλά και όλοι οι άνθρωποι και τα στελέχη μας που διεκδίκησαν την ψήφο του λαού. Χάρη στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία στηρίζεται η κυβέρνηση. Κάποιος που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, σε αυτούς που μάχονται και είναι στο ρινγκ λασπωμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι και μερικοί τραυματισμένοι καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ' υψηλού, εμείς μεταξύ μας μπορούμε να την κάνουμε», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος δε στο αν θα είναι κατηγορούμενοι οι 13 βουλευτές, είπε ότι μετά τις άρσεις ασυλίας, τώρα έχουν την ιδιότητα του υπόπτου. Θα ακολουθήσει προκαταρκτική εξέταση, θα καταλήξει είτε σε αρχειοθετήσεις είτε σε ποινική δίωξη.

Αν δεν μπουν στα ψηφοδέλτια θα είναι παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας

Παράλληλα ο κ. Βορίδης τόνισε πως, κατά τη γνώμη του, πρέπει να αρχειοθετηθούν όλες οι υποθέσεις. «Εφόσον κληθούν, θα οριστεί δικάσιμος και εκεί ως κατηγορούμενοι θα εμφανιστούν οι ωφελούμενοι, οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.ά. Εκεί, ποιος μας λέει ότι κάποιος δεν θα ζητήσει αναβολές; Αυτό μας πάει τον επόμενο χρόνο, άνοιξη-καλοκαίρι του 2027, άρα θα πάνε στις εκλογές ως κατηγορούμενοι», είπε.

Και καταλήγοντας, τόνισε ότι «πρέπει να είναι στα ψηφοδέλτια, γιατί αλλιώς θα είναι παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, κατά τη γνώμη μου. Θεσμικά, πρέπει όποιος θέλει να είναι, να μπορεί να κατέβει στις εκλογές».