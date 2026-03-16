Αδ. Γεωργιάδης: Τιμώ τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, έχει μεγάλο κύρος - Δεν σημαίνει ότι του λέω έλα στη ΝΔ, ΠΑΣΟΚ είναι

Για τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αλλά και τις υποκλοπές μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε συνέντευξη του στον ANT1, είπε χαρακτηριστικά ότι «η πολιτική για να έχει αξία και ουσία πρέπει να έχει ένα μίνιμουν ήθους. Έχω μεγάλη ευαισθησία για όλους εκείνους που έδωσαν μάχη για να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος για να είναι η Ελλάδα σήμερα στο ευρώ. Ένα από τα πρόσωπα που τιμώ γιατί εκείνη την περίοδο έμειναν όρθια είναι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος».

Όσον αφορά τον Παναγιώτη Δουδωνή, άσκησε κριτική, λέγοντας: «Κάθεσαι ρε Δουδωνή που 'ρθες χθες στο ΠΑΣΟΚ και μιλάς για τον Κωνσταντινόπουλο που έδωσε αγώνα να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ και είναι ΠΑΣΟΚ από την πρώτη μέρα; Οι χθεσινοί δεν μπορούν να πουλάνε μούρη στους παλιούς, πρέπει να έχουν μία συστολή, ένα όριο.»

«Ο Κωνσταντινόπουλος έχει μεγάλο κύρος και δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα. Ήταν και είναι ΠΑΣΟΚ. Το ότι τον εκτιμώ και τον συμπαθώ ως πολιτικό δε σημαίνει ότι του λέω έλα στη ΝΔ, ο άνθρωπος ΠΑΣΟΚ είναι».

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να αναμειχθεί στα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης πήρε την απόφαση της διαγραφής.

Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την στάση της Ελλάδας ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως «ο Μητσοτάκης με την κίνηση να φέρει τις φρεγάτες έχει καταφέρει να γίνει μία κοινή αμυντική στρατηγική της Ευρώπης, προκαλώντας ένα ντόμινο πραγμάτων, ζούμε ιστορικές στιγμές και χρειαζόμαστε πολιτική σταθερότητα».

Για την υπόθεση των υποκλοπών ο υπουργός Υγείας ανέφερε πως «όποιος κάνει την δική μου τη δουλειά και θεωρεί ότι δεν παρακολουθείται το τηλέφωνό του κάνει λάθος δουλειά. Είναι ένα αδιάφορο θέμα. Δεν υπήρξε παράνομη κρατική εμπλοκή».