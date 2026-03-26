Αδ. Γεωργιάδης: Μια ομάδα ανθρώπων, όπως η Κωνσταντοπούλου, έχουν συμφέρον να μην γίνει η δίκη για τα Τέμπη

«Μια ομάδα ανθρώπων, όπως η Κωνσταντοπούλου, έχουν πολιτικό και προσωπικό συμφέρον να μην γίνει η δίκη για τα Τέμπη. Θέλουν τοξικότητα, διχασμό και φασαρία. Η δίκη πρέπει να γίνει για να φέρει την αλήθεια, την κάθαρση και την ηρεμία στην κοινωνία».

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας τη διεξαγωγή της δίκης στη Λάρισα, αναφέροντας:

«Είμαστε ένας λαός βιαστικός και μία κοινή γνώμη χωρίς καλοπιστία και με μεγάλη καχυποψία. Ήταν η πρώτη μέρα μιας πολύ μεγάλης δίκης, με πολλή μεγάλη δημοσιότητα. Όπως καταλαβαίνετε πήγε πάρα πολύς κόσμος, πολύ περισσότερος απ’ όσος θα πηγαίνει κανονικά και πράγματι, στην ταξιθεσία δεν υπήρχε καλή οργάνωση.

Αυτό δημιούργησε μία άσχημη εικόνα. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι τώρα που και η έδρα του δικαστηρίου είδε το πρόβλημα ως προς την ταξιθεσία, τις επόμενες μέρες αυτό θα ομαλοποιηθεί. Να μπούμε στην ουσία της υπόθεσης.

Η ουσία είναι ότι υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που θέλουν να μην γίνει η δίκη. Γιατί η δίκη θα φέρει την αλήθεια, θα φέρει την κάθαρση, θα φέρει την ηρεμία στην κοινωνία. Σε μία πλευρά λοιπόν που θέλει τοξικότητα, διχασμό και φασαρία, το να έρθει η κάθαρση και η ηρεμία είναι πολιτική ζημιά. Αυτοί λοιπόν για να προστατεύσουν τα υλικά τους συμφέροντα, τα πολιτικά τους συμφέροντα και τα προσωπικά τους συμφέροντα κάνουν το παν για να μη γίνει η δίκη. Άρα ψυχραιμία, να πέσουν οι τόνοι και να γίνει η δίκη όπως γίνεται παντού στον πολιτισμένο κόσμο. Κι επειδή άκουσα κάποιες δηλώσεις από την φερέλπιδα πολιτική αρχηγό, ότι θέλει να είναι μέσα τα κανάλια και να κάνουν ζωντανή μετάδοση από τη δίκη, θέλω να πω ότι στον δυτικό κόσμο δικαστήριο με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση και livestreaming δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα έχουμε δυτική δημοκρατία, εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και το δικαστήριο θα πάει καλά».

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, σημείωσε πως «η Ελλάδα έχει υποφέρει από την έλλειψη θεσμικότητας και από τυχοδιωκτικές κινήσεις στην πολιτική. Οι εκλογές θα γίνουν λίγο πριν από τη λήξη της τετραετίας της κυβερνήσεως, διότι η Ελλάδα από 1η Ιουλίου 2027 αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε.. Εκεί θα κριθούμε όλοι. Ο ελληνικός λαός θα μας βαθμολογήσει, θα βάλει τον καθένα μας στη θέση που επιθυμεί και θα προχωρήσει ομαλά η πολιτική ζωή του τόπου. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε πολύ μεγάλο τίμημα την περασμένη δεκαετία. Χάσαμε 10 χρόνια ανάπτυξης, χάσαμε το 25% του ΑΕΠ, χάσαμε το 50% των συντάξεων, χάσαμε 500.000 ανθρώπους που έφυγαν από την Ελλάδα. Δεν θα τα ρισκάρουμε πάλι όλα γιατί θέλει να κάνει πολιτική καριέρα η μία ή η άλλη κυρία».

Για τις επιπτώσεις στην οικονομία λόγω του πολέμου, ανέφερε πως «αυτό που συμβαίνει τώρα προφανώς κάνει τη ζωή όλων μας περισσότερο δύσκολη. Δεν είναι επιλογή της ελληνικής κυβερνήσεως ο πόλεμος. Δεν έχουμε λάβει μέρος στη λήψη των αποφάσεων, δεν συμμετέχουμε στον πόλεμο, δεν έχουμε ευθύνη για αυτό που συμβαίνει. Πρέπει όμως να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειές του. Πιστεύω ότι, και μιλάω περισσότερο ως πρώην Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η ελληνική οικονομία είναι επαρκώς θωρακισμένη. Γιατί είναι επαρκώς θωρακισμένη; Γιατί έχουμε προχωρήσει σε πολύ μεγάλη μείωση χρέους, γιατί έχουμε πια σχετικά χαμηλά επιτόκια, χαμηλότερα πολλών άλλων Ευρωπαϊκών κρατών και γιατί χθες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έβγαλε μία έκθεση εξαιρετικά καλή για την ελληνική οικονομία. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι θα γίνει, γιατί κανείς μας δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος. Κανείς δεν το γνωρίζει. Άρα, όταν θα ξέρουμε ποιες είναι οι πραγματικές συνέπειες, τότε θα μπορούμε και να τις εκτιμήσουμε. Σε κάθε περίπτωση, στην αφετηρία και αυτού του πολέμου και αυτής της κρίσης, η Ελλάδα εισέρχεται με καλύτερους όρους από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες».

Για τυχόν ελλείψεις σε φάρμακα, τόνισε πως «κατ΄ αρχάς οι ελλείψεις γενικά των φαρμάκων στην Ελλάδα είναι λιγότερες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε καταφέρει μέσω της πλατφόρμας ΗΣΠΑΔΙΦ, η οποία φτιάχτηκε επί της θητείας μου στο Υπουργείο Υγείας, να παρακολουθούμε τις ελλείψεις και το χρωστούμε και στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που είναι πάρα πολύ ισχυρή. Άρα, οι ελλείψεις στην Ελλάδα είναι λιγότερες, οι υπόλοιπες 26 χώρες της Ε.Ε. έχουν περισσότερες ελλείψεις από εμάς. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν. Τα πρόσφατα μέτρα που λάβαμε, όπως οι αυξήσεις τιμών στα φτηνά φάρμακα, έγιναν με το κριτήριο να μην αποσυρθούν από την αγορά μία σειρά φαρμάκων. Και πράγματι η πολιτική λειτούργησε και μία σειρά φαρμάκων που ήταν σε έλλειψη και υπό απόσυρση, τελικά συνέχισαν να διατίθενται στην ελληνική αγορά και υπάρχουν μέχρι σήμερα. Επαναλαμβάνω, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία είναι ασπίδα για τις ελλείψεις».