Άδ. Γεωργιάδης: Η Παπανδρέου έστειλε τη δικογραφία για να κάνει πολιτική φασαρία

Πυρά κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης καλώντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «να αποδείξει την ουδετερότητά της» και τονίζοντας πως αυτό που συμβαίνει δεν είναι επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στη Δημοκρατία.

Μιλώντας στα Parapolitika 90,1, και σε ερώτηση για την Ευρωπαία εισαγγελέα και τη θέση του πρωθυπουργού για τη διαχείριση των υποθέσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός «είπε μια πραγματικότητα, κομψά: Καλώ να αποδείξει την ουδετερότητά της. Εκφράζει συνολικό αίσθημα του Κοινοβουλίου πως πρόκειται για αστεία πράγματα, που κάνουν όλοι οι βουλευτές. Η αποστολή της συγκεκριμένης δικογραφίας από την κ. Παπανδρέου είναι επίθεση στη Δημοκρατία, όχι στη Νέα Δημοκρατία», τόνισε και πρόσθεσε:

«Αν ποινικοποιείται η καθημερινότητα του βουλευτή, αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τη Δημοκρατία, ο πρόεδρος της Βουλής θα έπρεπε να έχει λάβει πρωτοβουλία. Αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή, συνταγματικά έχει δικαίωμα αναφορών σε Κοινοβούλιο και δημόσιες υπηρεσίες. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει ασχοληθεί, ξέρει την πίεση που έχουν αντιμετωπίσει οι βουλευτές, θα μπορούσε να διεξαχθεί μια συζήτηση στη Βουλή για το τι συμβαίνει. Είναι ποινικό αδίκημα να μιλά ο βουλευτής στο τηλέφωνο;», αναρωτήθηκε.

Σημείωσε πως «η άρση της ασυλίας των βουλευτών έχει ζητηθεί για έναν λόγο: Για να μη δημιουργείται η εντύπωση ότι θέλουν να κρυφθούν πίσω από την ασυλία τους. Και οι 11 υποθέσεις δεν έχουν καμία ποινική αξία. Μελέτησα ο ίδιος τις δικογραφίες, πρόκειται περί ενός εξωφρενικού χειρισμού».

Απευθυνόμενος στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και την ανακοίνωσή της, στην οποία εγκαλεί τον υπουργό για «ευθεία παρέμβαση στη Δικαιοσύνη», με φόντο δηλώσεις του για τη νομοθετική δυνατότητα κατάργησης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και τις αναφορές του στην Ευρωπαία εντεταλμένη εισαγγελέα Πόπη Παπανδρέου, είπε ότι «η Δικαιοσύνη είναι πάντα σεβαστή, έχουν κάθε δικαίωμα να μου ασκούν κριτική, αλλά μπορώ να απαντήσω. Διάκριση των εξουσιών σημαίνει ότι η νομοθετική εξουσία δεν μπορεί να παρέμβει στη δικαστική. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς μπορούν να παρεμβαίνουν στο δικό μου έργο; Μπορούν να παρεμβαίνουν στη νομοθετική εξουσία;».

Και πρόσθεσε: «Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστήσαμε με νόμο το 2021, μπορούμε να πούμε ότι έκανα λάθος ψηφίζοντας αυτόν τον νόμο ως εκλεγμένος νομοθέτης; Είναι θετικός ο ρόλος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, έχει δίκιο για τη διάκριση των εξουσιών και προσωπικά πιστεύω σε αυτό, θέλω να πω με σεβασμό ότι πρέπει να κοιτούν τα δικαστικά τους και εγώ τα νομοθετικά μου. Εγώ έχω δικαίωμα να πω ότι ίσως έχω κάνει ένα λάθος ψηφίζοντας έναν νόμο, όλα μπορούν να ξεκαθαρίσουν, εφόσον μένει καθένας στον ρόλο του».

Σε ερώτηση αν έχει κάποια εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ότι «από πέρυσι το καλοκαίρι με τις υποκλοπές, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία με διαρροές στον Τύπο, κάτι απαράδεκτο, που δημιουργεί πολιτικά πρωτοσέλιδα. Εισαγγελέα που κάνει διαρροή στον τύπο για πολιτικό ζήτημα μπορεί κανείς να τον πάρει στα σοβαρά; Και η διαρροή αυτή είναι διαρκής».

Επί των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ειδικότερα: «Όταν ήρθαν οι δικογραφίες στη Βουλή, γίνεται αντιληπτό ότι οι υποθέσεις είναι αστείες και το μόνο υλικό που υπάρχουν είναι οι παρακολουθήσεις των τηλεφώνων. Δεν υπάρχει τίποτα στη δικογραφία, κάποια μαρτυρική κατάθεση. Σκοπός της δικογραφίας δεν είναι η καταδίκη, αλλά η πολιτική φασαρία. Μετά, ξεκινούν νέες διαρροές, ότι έρχεται νέα δικογραφία».

Σημείωσε, δε, πως «αυτό επισήμανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όλος ο χειρισμός μηνών δεν έχει πρόθεση απόδοσης δικαίου, αλλά πρόθεση δημιουργίας πολιτικών αποτελεσμάτων. Κάποτε στη Δημοκρατία μας πρέπει να ξεκαθαρίζουμε τους ρόλους. Οι εισαγγελείς πρέπει να έχουν πολύ μεγάλο σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας: Το να κατηγορείς έναν άνθρωπο και να προκαλείς τέτοια καταστροφή στην καριέρα και τη σταδιοδρομία του δεν είναι απλό».

Ειδική μνεία έκανε στον Κώστα Τσιάρα, λέγοντας πως η εμπλοκή του στην υπόθεση είναι κάτι το «τραγικό», για τον εξής λόγο: «Ως υπουργός Δικαιοσύνης σύστησε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διόρισε την Παπανδρέου και ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετέφερε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τώρα κατηγορείται γιατί πήρε τηλέφωνο για έναν συμπολίτη του που είχε αδικηθεί για μια υπόθεση 180 ευρώ».

Σχολιάζοντας τη χθεσινή, προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή, είπε μεταξύ άλλων: «Την είχαν προαναγγείλει ως "μητέρα των μαχών", με αποκαλύψεις για υποκλοπές κ.ά. Από τη μία ήταν ένας Μητσοτάκης σοβαρός, μετρημένος, που παραδέχθηκε τα λάθη του, και από την άλλη μια αντιπολίτευση που παρουσίασε μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στο μυαλό τους. Είδαμε έναν Μητσοτάκη απόλυτα σταθερό και μια αντιπολίτευση διαφόρων αποχρώσεων εν εξάλλω».

Για τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ζητεί παραίτηση Μητσοτάκη, εκλογές και αναζήτηση συνεργασιών, τόνισε: «Η Ελλάδα θα γίνει ένα απέραντο δικαστήριο. Ποια είναι η πρόταση για το μέλλον της χώρας; Ο Μητσοτάκης τούς έθεσε 10 ιδέες για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, υπήρξε κάποια αντιπρόταση από την αντιπολίτευση;».

Για σύγκρουσή του με το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Τσουκαλά με φόντο τη «μονομερή», όπως είπε ο υπουργός, απόπειρα ανανέωσης της θητείας της Πόπης Παπανδρέου από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε πως «η κ. Παπανδρέου πήγε τον Νοέμβριο του 2025 και ανανέωσε τη θητεία της για 5 χρόνια από το Κολλέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων», κάτι που προβλέπεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. «Όταν έγινε γνωστή, κόπηκε από τον Άρειο Πάγο, γιατί θεωρεί ότι το Ελληνικό Σύνταγμα υπερέχει των ευρωπαϊκών κανονισμών, που προβλέπει για τους δικαστικούς η ανανέωση να αποφασίζεται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Αυτή τη στιγμή οι θέσεις έχουν προκηρυχθεί».

«Προσωπικά», είπε καταληκτικά, «εγώ έχω χάσει παντελώς την εμπιστοσύνη μου στην Ευρωπαία εισαγγελέα λόγω αυτής της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ένας εισαγγελεύς πρέπει να υπολογίζει τις συνέπειες των πράξεών του».