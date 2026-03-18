Αδ. Γεωργιάδης για επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου: Η κατάσταση με την κυρία αυτή έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανθρώπινης υπομονής

«Η κατάσταση στην Βουλή με την κυρία αυτή έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο ανθρώπινης υπομονής», σχολίασε σε ανάρτησή του ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης αναφορικά με την καταγγελία που έκανε για την Ζωή Κωνσταντοπούλου πως τον βιντεοσκοπούσε.
Δείτε την ανάρτηση:
Πριν λίγο στην Βουλή συνέβη ακόμη ένα περισταστικό bullying της @τα ZoeKonstant κατά του συνόλου της Βουλής. Συγκεκριμένα ξανά σήκωσε το κινητό της και άρχισε να βιντεοσκοπεί παρανόμως μέσα από την αίθουσα. Ζήτησα και διεκόπη η συνεδρίαση και καταδικάστηκε από το Προεδρείο η… pic.twitter.com/68vxdAwteW— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 18, 2026