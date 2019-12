Επίσκεψη στις ΗΠΑ και τουρκική προκλητικότητα στην ατζέντα

Η προετοιμασία του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες από τις 6 έως τις 8 Ιανουαρίου 2020 ήταν το αντικείμενο της συνάντησης του Κυρ. Μητσοτάκη με τον Τζέφρι Πάιατ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να θέτει στον πρεσβευτή των ΗΠΑ το θέμα της Τουρκικής προκλητικότητας και της παράνομης συμφωνίας με την Λιβύη.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση τέθηκε το θέμα των συζητήσεων που θα είναι διευρυμένες και θα αφορούν τόσο γεωπολιτικά θέματα όσο και θέματα που αφορούν στην οικονομία και τις επενδύσεις.

Ο πρωθυπουργός έθεσε το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας και ανέλυσε στον Πρεσβευτή των ΗΠΑ τις ελληνικές θέσεις και ενέργειες ενώ συζητήθηκε το περιεχόμενο των επιστολών που έστειλε η Ελλάδα στον Γενικό Γραμματέα και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η υπογραφή Μνημονίου με τη Λιβύη έχει χαρακτηριστεί «προκλητική ενέργεια» από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Εξαιρετική συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας προκειμένου να συζητήσουμε το ταξίδι του στις 7 Ιανουαρίου για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ένα σαφές μήνυμα για την αυξανόμενη σημασία της Ελλάδας στην Ουάσινγκτον ως πυλώνα σταθερότητας σε αυτή την κρίσιμη και περίπλοκη περιοχή και τη δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε την πλήρη οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας» έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Αμερικανός πρέσβης, αμέσως μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Excellent meeting with @PrimeMinisterGR to discuss his Jan. 7 trip to meet with @POTUS, a clear signal of Greece’s growing importance in Washington as a pillar of stability in this critical and complicated region and our commitment to supporting Greece’s full economic recovery. pic.twitter.com/9QwF74mP38