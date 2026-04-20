«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

O αγώνας για την δεύτερη θέση αρχίζει. Το άρθρο του Α. Τσίπρα στην ΕΦ.ΣΥΝ δείχνει καθαρά ότι επιταχύνει τις κινήσεις του. Λογικό. Ξεκίνησε από πέρυσι τον Σεπτέμβριο, μιλούσε για Σεπτέμβριο μέχρι πρόσφατα και κατάφερε να φτάσει από 29%-30% στην δυνητική ψήφο (πολύ και αρκετά πιθανό να τον ψηφίσω) στο 15% -16%. Το rebranding δεν του προσέφερε τίποτα αφού οι κεντρώοι ποτέ δεν συγκινήθηκαν, ο εξώστης δυσαρέστησε πολλούς, το βιβλίο αντί να τον ανεβάσει τον έριξε παρά την επικοινωνιακή καταιγίδα και οι καθυστερήσεις του απορρύθμισαν από την μία τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει μείνει από την Νέα Αριστερά και προκάλεσαν και στον ίδιο φθορές.

Έτσι, προσέφερε χώρο και χρόνο στο ΠΑΣΟΚ το οποίο το αξιοποίησε σε ένα βαθμό, ενώ έχει βρεθεί μπροστά και στο νέο κόμμα Καρυστιανού για το οποίο έχει προαναγγελθεί η γρήγορη επίσημη ανακοίνωσή του που κακώς κάποιοι σπεύδουν να υποτιμήσουν αφού ξεκίνησε από 29%-30% στην δυνητική ψήφο, έπεσε γρήγορα στο 19%-20% το οποίο δεν είναι και μικρή επίδοση και μένει να δούμε, πως θα πορευτεί κι αυτό.

Το ΠΑΣΟΚ που έχει πάρει ένα προβάδισμα αυτή την στιγμή, μάλλον θα πρέπει να δει αν είναι πράγματι αποδοτική η τακτική που ακολουθεί, ο διαγκωνισμός σε χαρακτηρισμούς για τον Κ. Μητσοτάκη μαζί με όλους τους άλλους και μόνο, προβληματιζόμενο περισσότερο αν θα μπορέσει θα ανεβάσει την κυβερνησιμότητά του και πως θα λύσει το πρόβλημα του γρίφου με ποιους θα κυβερνήσει αν βγει πρώτο κόμμα, όπως το ίδιο έχει καθορίσει τον στόχο του. Το νέο κόμμα Καρυστιανού έχει αντίπαλο την απειρία, τις αδυναμίες της ίδιας, αλλά ας περιμένουμε και λίγο. Καμία φορά υπάρχουν και εκπλήξεις στην Πολιτική, πολύ περισσότερο όταν εμφανίζονται νέοι, άφθαρτοι παίκτες που όλοι καλλιεργούν ένα κλίμα που τους ευνοεί, χωρίς να εκτίθενται με ύβρεις και τοξικότητα.

Είναι φανερό ότι πορευόμαστε προς την στιγμή μηδέν που στις δημοσκοπήσεις θα μετράμε άλλα δύο νέα κόμματα που μπαίνουν στην μάχη φιλόδοξα και είναι σίγουρο ότι θα βρεθούμε μπροστά σε μια νέα εικόνα. Είναι μια μάχη τριών για την δεύτερη θέση. Αυτή θα είναι η μητέρα των μαχών, με δεδομένο ότι και τα δύο νέα κόμματα μικρή επίδραση θα έχουν στα ποσοστά της Ν.Δ και κυρίως θα φέρουν σημαντικές αλλαγές στα ποσοστά των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, στέλνοντας κάποια εκτός αγωνιστικού χώρου. Ωστόσο, και τα άλλα κόμματα (ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ, Κ.Κ.Ε) δεν θα παρακολουθούν ασυγκίνητα τη προσπάθεια του διεμβολισμού τους, προσπαθώντας να καλύψουν από αλλού φθορές που υφίστανται.

Ο αγώνας αρχίζει και θα είναι σκληρός και ίσως με χτυπήματα κάτω από την μέση, όπως και αντιπαραθέσεις περισσότερο ή και λιγότερο ευγενείς. Δεν είναι άλλωστε τυχαία η σκληρή κριτική του Κ. Βελόπουλου στο ΠΑΣΟΚ στην ομιλία του στην Βουλή, που πέρασε περίεργα απαρατήρητη από τα ρεπορτάζ.

Ταραχή λοιπόν, ωραία κατάσταση που θα έλεγε και ο Α. Τσίπρας. Δεν θα πλήξουμε.

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POLL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).