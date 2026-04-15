«To the point» με τον Ζαχαρία Ζούπη

Τα σενάρια για τις εξελίξεις στον πόλεμο στο Ιράν δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Πού να βγάλεις όμως άκρη όταν κύριοι αντίπαλοι είναι ένα επικίνδυνο αυταρχικό θεοκρατικό καθεστώς και ένας πρόεδρος των ΗΠΑ που κάθε του κίνηση δημιουργεί κινδύνους και νέα προβλήματα, έχοντας φέρει πλήγματα στη συμμαχία της Δύσης, ξεπλένοντας τον Πούτιν που καταστρέφει την Ουκρανία και κάνοντας τον πρόεδρο Σι να χαμογελά.

Οι πολίτες κατανοούν που έχουμε μπλέξει. Γι αυτό άλλωστε πάνω από το 80% σε όλες τις έρευνες δήλωναν ότι τους ανησυχούν οι γεωστρατηγικές αναταράξεις και ο πόλεμος και ότι αυτό απαιτεί πρωτίστως σταθερότητα στη χώρα. Τα ποσοστά δε ήταν υψηλότερα όταν η ερώτηση εστιαζόταν στις οικονομικές παρενέργειες που μπορεί να έχουμε. Λογικό. Η ακρίβεια αναδεικνυόταν ήδη μακράν πρώτο πρόβλημα στις προτεραιότητες των πολιτών τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αν ανέβει κι άλλο; Αυτό ανησυχεί κυρίαρχα τους πολίτες.

Ωστόσο, οι εξελίξεις συνολικά δεν θα είναι εύκολες. Η τελευταία παρέμβαση του Χακάν Φιντάν ότι η συνεργασία του Ισραήλ με Ελλάδα, Κύπρο μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε πόλεμο, δεν αποτελεί μια απλή δήλωση. Προσθέτει μια ακόμα ψηφίδα στην ανησυχητική ρότα που έχουν μπει οι διεθνείς εξελίξεις και που η χώρα μας δεν βρίσκεται σε κάποια προστατευτική γυάλα.

Μέσα σ΄αυτές τις συνθήκες το Πολιτικό Σύστημα έχει χρέος να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Να δείξει έμπρακτα ότι βάζει πάνω απ΄όλα τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας και τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, μη εμφανίζοντας την εικόνα ότι αναλώνεται σε σκανδαλολογία και ηθικολογία με κάποιους εμφανιζόμενους ως εισαγγελείς και σκληρούς τιμωρούς, φοβούμενο ταυτόχρονα οποιασδήποτε σκέψη αυτομεταρρύθμισής του.

Ας μην έχει κανείς ψευδαισθήσεις. Θα επικρατήσει όποιος εγγυηθεί σταθερότητα, ασφάλεια, μεταρρυθμίσεις, βελτίωση της ζωής των πολιτών με σοβαρότητα και όχι με νέα «Προγράμματα Θεσσαλονίκης».

* Ο Zαχαρίας Ζούπης, στέλεχος εταιριών έρευνας αγοράς, δημοσκοπήσεων και επικοινωνίας από την δεκαετία του ‘90, είναι σήμερα Διευθυντής Ερευνών και Στρατηγικής Επικοινωνίας της OPINION POLL. Είχε την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της επιστημονικής επιμέλειας ερευνητικών προγραμμάτων και στρατηγικής επικοινωνίας. Έχει διεξάγει πολυάριθμες πολιτικές, αυτοδιοικητικές, κοινωνικές, εμπορικές έρευνες και focus groups. Έχει γράψει εκατοντάδες άρθρα και δύο βιβλία («Εκεί γύρω στα τριάντα», «40+1 άρθρα για την Κεντροαριστερά»).